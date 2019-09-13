FourFourTwo: «Если бы у Сарри был такой игрок, как Дзюба, когда он имел дело с Кепой»

Портал FourFourTwo отметил поступок форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче против тульского «Арсенала» (3:1).

«Если бы у Маурицио Сарри был такой игрок, устрашающий оруженосец, как Артем Дзюба, когда он имел дело с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне», – написано в посте.

Дзюба унес на руках Сердара Азмуна , не желавшего уходить на замену.

, не желавшего уходить на замену. В прошлом сезоне на 120-й минуте финала кубка Лиги вратарь «Челси» Кепа отказался меняться, когда главный тренер Маурицио Сарри вызвал Вильфредо Кабальеро, посчитав, что испанец не сможет продолжить игру.