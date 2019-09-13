Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    FourFourTwo: «Если бы у Сарри был такой игрок, как Дзюба, когда он имел дело с Кепой»

    Портал FourFourTwo отметил поступок форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче против тульского «Арсенала» (3:1).

    «Если бы у Маурицио Сарри был такой игрок, устрашающий оруженосец, как Артем Дзюба, когда он имел дело с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне», – написано в посте.

    • Дзюба унес на руках Сердара Азмуна, не желавшего уходить на замену.
    • В прошлом сезоне на 120-й минуте финала кубка Лиги вратарь «Челси» Кепа отказался меняться, когда главный тренер Маурицио Сарри вызвал Вильфредо Кабальеро, посчитав, что испанец не сможет продолжить игру.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:28
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +154

      Play 17 минут назад

      *Если бы у Сарри был такой игрок как Дзюба, мир бы никогда не узнал кто такой Игуаин. А потом мы обыграли Испанию*
      - Артём, проснись! Ты обосрался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      AHTUNGBOL 40 минут назад

      Азмун потерянный какой-то в начале сезона..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3544

      nik55 > AHTUNGBOL 3 минуты назад

      газ действует

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru