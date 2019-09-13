FourFourTwo: «Если бы у Сарри был такой игрок, как Дзюба, когда он имел дело с Кепой»

*Если бы у Сарри был такой игрок как Дзюба, мир бы никогда не узнал кто такой Игуаин. А потом мы обыграли Испанию*
- Артём, проснись! Ты обосрался.
Портал FourFourTwo отметил поступок форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче против тульского «Арсенала» (3:1).
«Если бы у Маурицио Сарри был такой игрок, устрашающий оруженосец, как Артем Дзюба, когда он имел дело с Кепой Аррисабалагой в прошлом сезоне», – написано в посте.
- Дзюба унес на руках Сердара Азмуна, не желавшего уходить на замену.
- В прошлом сезоне на 120-й минуте финала кубка Лиги вратарь «Челси» Кепа отказался меняться, когда главный тренер Маурицио Сарри вызвал Вильфредо Кабальеро, посчитав, что испанец не сможет продолжить игру.
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— FourFourTwo (@FourFourTwo) September 13, 2019