Цорн: «В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Дзюбы»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московский клуб не рассматривает варианты возвращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Если бы была возможность вернуть Дзюбу в «Спартак», вернули ли бы? Еe же нет. Очень хорошо отношусь к Дзюбе, но мы его не рассматриваем», – отметил Цорн.