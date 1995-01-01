Цорн: «В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Дзюбы»

Нахрен ему в эту помойку возвращаться? Опять спартачи пытаются пристроится к славе и Величию Зенита и за счёт его популярности сделать так, чтобы об этой помойки хоть как-то говорили
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московский клуб не рассматривает варианты возвращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Если бы была возможность вернуть Дзюбу в «Спартак», вернули ли бы? Еe же нет. Очень хорошо отношусь к Дзюбе, но мы его не рассматриваем», – отметил Цорн.
- Дзюба является воспитанником «Спартака».
- Нападающий выступал за московский клуб в период с 2007 по 2015 годы, пока не перешел в «Зенит» на правах свободного агента.
- За «Спартак» 31-летний форвард провел 158 матчей, забил 36 голов и сделал 23 результативные передачи.