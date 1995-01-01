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    Цорн: «В «Спартаке» не рассматривают кандидатуру Дзюбы»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московский клуб не рассматривает варианты возвращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Если бы была возможность вернуть Дзюбу в «Спартак», вернули ли бы? Еe же нет. Очень хорошо отношусь к Дзюбе, но мы его не рассматриваем», – отметил Цорн.

    • Дзюба является воспитанником «Спартака».
    • Нападающий выступал за московский клуб в период с 2007 по 2015 годы, пока не перешел в «Зенит» на правах свободного агента.
    • За «Спартак» 31-летний форвард провел 158 матчей, забил 36 голов и сделал 23 результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4449

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Нахрен ему в эту помойку возвращаться? Опять спартачи пытаются пристроится к славе и Величию Зенита и за счёт его популярности сделать так, чтобы об этой помойки хоть как-то говорили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3709

      ivan-football-fan 1 час назад

      "не рассматривает ВАРИАНТЫ возвращения, потому, что ВОЗМОЖНОСТИ вернуть нет..."
      Лингвистический идиотизм...
      ...что-то цорны раскукарекались... по поводу и без....в думу собрался?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17635

      VVM1964 1 час назад

      Да ладно - как же я теперь усну )))

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