Умтити пропустит до 6 недель из-за перелома

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити пропустит от 5 до 6 недель из-за травмы, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Уточняется, что у французского защитника был диагностирован небольшой перелом второй плюсневой кости правой ноги.