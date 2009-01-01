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    Умтити пропустит до 6 недель из-за перелома

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити пропустит от 5 до 6 недель из-за травмы, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

    Уточняется, что у французского защитника был диагностирован небольшой перелом второй плюсневой кости правой ноги.

    • Умтити получил травму на тренировке сборной Франции.
    • Первоначально сообщалось о небольшом ушибе ноги.
    • В этом сезоне 25-летний защитник ни разу не выходил на поле на клубном уровне.

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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