«Манчестер Сити» хочет, чтобы дедлайны по внутренним трансферам и с участием иностранных клубов были разными

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» выступил с инициативой развести трансферный дедлайн в АПЛ. По мнению клуба, сделки с участием иностранных клубов должны быть разрешены и после начала чемпионата.
«Сити» предлагает, чтобы перед первым туром сезона наступал дедлайн только по внутренним трансферам, а все остальные проводились в рамках общеевропейского летнего окна – до начала сентября. Как пишет Daily Mail, инициативу могут поддержать другие клубы лиги.
- Сейчас все трансферы на вход в АПЛ запрещаются перед стартом первого тура.
- «Манчестер Сити» выиграл два последних сезона АПЛ.
- Сейчас в таблице лидирует «Ливерпуль».