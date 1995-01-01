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    «Манчестер Сити» хочет, чтобы дедлайны по внутренним трансферам и с участием иностранных клубов были разными

    Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» выступил с инициативой развести трансферный дедлайн в АПЛ. По мнению клуба, сделки с участием иностранных клубов должны быть разрешены и после начала чемпионата.

    «Сити» предлагает, чтобы перед первым туром сезона наступал дедлайн только по внутренним трансферам, а все остальные проводились в рамках общеевропейского летнего окна – до начала сентября. Как пишет Daily Mail, инициативу могут поддержать другие клубы лиги.

    • Сейчас все трансферы на вход в АПЛ запрещаются перед стартом первого тура.
    • «Манчестер Сити» выиграл два последних сезона АПЛ.
    • Сейчас в таблице лидирует «Ливерпуль».

    Источник: Daily Mail

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