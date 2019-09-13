Моуринью: «Месси сделал меня лучшим тренером»

Бывший главный тренер «Реала» и других клубов Жозе Моуринью оценил вклад футболистов-соперников в свое развитие. Португалец обратил внимание на форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я многим обязан игрокам, с которыми приходилось соперничать. Они создавали проблемы, к ним приходилось готовиться. Месси сделал меня лучшим тренером. То же самое можно сказать о других классных игроках», – сказал Моуринью Marca.