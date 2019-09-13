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    Моуринью: «Месси сделал меня лучшим тренером»

    Бывший главный тренер «Реала» и других клубов Жозе Моуринью оценил вклад футболистов-соперников в свое развитие. Португалец обратил внимание на форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Я многим обязан игрокам, с которыми приходилось соперничать. Они создавали проблемы, к ним приходилось готовиться. Месси сделал меня лучшим тренером. То же самое можно сказать о других классных игроках», – сказал Моуринью Marca.

    • Последнее место работы Моуринью – «Манчестер Юнайтед» (ушел в 2018 году).
    • Португалец – неоднократный победитель Лиги чемпионов.
    • С «Юнайтед» Моуринью выиграл Лигу Европы.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      Mister_Tomsk 1 минуту назад

      потсоснул у каратуна, щас динарка выползет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1032

      овертайм 39 минут назад

      спешл ван!)

      0
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