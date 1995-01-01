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    Рэшфорд: «Сульшер лучше Моуринью понимает футболистов, потому что сам играл»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнил нынешнего главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера с бывшим – Жозе Моуринью.

    «Сульшер отличается от Моуринью, и это логично, потому что он играл в футбол сам. Он лучше понимает игроков.

    Я не считаю, что это проблема Моуринью, потому что он, полагаю, топ-тренер, у него есть свои методы понимать людей. Однако для меня, когда тренер сам играл, вел схожий образ жизни, он может быть более понимающим», – цитирует британца ВВС.

    • Португалец тренировал «Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
    • Моуринью с командой взял Лигу Европы.
    • Сейчас «Юнайтед» в АПЛ идет на восьмом месте.

    Источник: BBC

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