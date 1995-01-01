Рэшфорд: «Сульшер лучше Моуринью понимает футболистов, потому что сам играл»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнил нынешнего главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера с бывшим – Жозе Моуринью.

«Сульшер отличается от Моуринью, и это логично, потому что он играл в футбол сам. Он лучше понимает игроков.

Я не считаю, что это проблема Моуринью, потому что он, полагаю, топ-тренер, у него есть свои методы понимать людей. Однако для меня, когда тренер сам играл, вел схожий образ жизни, он может быть более понимающим», – цитирует британца ВВС.