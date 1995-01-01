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    Директор «Шахтера»: «Впечатление, что «Манчестер Сити» участвует в чемпионате Украины. Играем с ним столько же, сколько с украинскими клубами»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал очередное попадание в групповом этапе Лиги чемпионов на «Манчестер Сити». Такое происходит третий сезон подряд.

    «Такое впечатление, что у нас есть чемпионат Украины, в котором участвует «Манчестер Сити» – мы с ними играем столько же, сколько с украинскими командами.

    С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга. У нас есть шанс показать себя во всеоружии. Мы детально знаем их игру, способности каждого игрока, каким образом Гвардиола хочет играть против нас. С этой точки зрения, может быть полегче», – приводит слова Палкина телеканал «Футбол».

    • «Шахтер» лидирует в УПЛ.
    • Матч против «Манчестер Сити» состоится 18 сентября.
    • Англичане в АПЛ занимают второе место.

    Источник: телеканал «Футбол»

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +977

      Tsigan 1 час назад

      Некоторое время назад такое происходило с ЦСКА. Каждый год попадался МС. Однажды даже обыграли МС на их поле.

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