Директор «Шахтера»: «Впечатление, что «Манчестер Сити» участвует в чемпионате Украины. Играем с ним столько же, сколько с украинскими клубами»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал очередное попадание в групповом этапе Лиги чемпионов на «Манчестер Сити». Такое происходит третий сезон подряд.

«Такое впечатление, что у нас есть чемпионат Украины, в котором участвует «Манчестер Сити» – мы с ними играем столько же, сколько с украинскими командами.

С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга. У нас есть шанс показать себя во всеоружии. Мы детально знаем их игру, способности каждого игрока, каким образом Гвардиола хочет играть против нас. С этой точки зрения, может быть полегче», – приводит слова Палкина телеканал «Футбол».