Директор «Шахтера»: «Впечатление, что «Манчестер Сити» участвует в чемпионате Украины. Играем с ним столько же, сколько с украинскими клубами»

Некоторое время назад такое происходило с ЦСКА. Каждый год попадался МС. Однажды даже обыграли МС на их поле.
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал очередное попадание в групповом этапе Лиги чемпионов на «Манчестер Сити». Такое происходит третий сезон подряд.
«Такое впечатление, что у нас есть чемпионат Украины, в котором участвует «Манчестер Сити» – мы с ними играем столько же, сколько с украинскими командами.
С другой стороны, мы хорошо знаем друг друга. У нас есть шанс показать себя во всеоружии. Мы детально знаем их игру, способности каждого игрока, каким образом Гвардиола хочет играть против нас. С этой точки зрения, может быть полегче», – приводит слова Палкина телеканал «Футбол».
- «Шахтер» лидирует в УПЛ.
- Матч против «Манчестер Сити» состоится 18 сентября.
- Англичане в АПЛ занимают второе место.