Цорн: «Кононов сформулировал философию футбола для «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что все в клубе должны придерживаться философии, выработанной главным тренером Олегом Кононовым.

«У нас есть философия футбола, Кононов еe сформулировал. Я поддерживаю эту философию. И если у нас есть селекционная служба, она должна видеть футбол также, как главный тренер. Философия игры должна быть у всех одна. Скаут должен подбирать игроков под тот футбол, в который играет клуб.

В «Спартаке» часто меняются тренеры? Но на данный момент наш тренер – Олег Кононов. И его философия соответствует выбранной клубом. А мы будем подбирать людей под неe», – сказал Цорн.