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    Цорн: «Кононов сформулировал философию футбола для «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что все в клубе должны придерживаться философии, выработанной главным тренером Олегом Кононовым.

    «У нас есть философия футбола, Кононов еe сформулировал. Я поддерживаю эту философию. И если у нас есть селекционная служба, она должна видеть футбол также, как главный тренер. Философия игры должна быть у всех одна. Скаут должен подбирать игроков под тот футбол, в который играет клуб.

    В «Спартаке» часто меняются тренеры? Но на данный момент наш тренер – Олег Кононов. И его философия соответствует выбранной клубом. А мы будем подбирать людей под неe», – сказал Цорн.

    • Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • В текущем розыгрыше РПЛ московская команда набрала 14 очков в восьми турах.
    • «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1

      alarm 34 секунды назад

      я хз, что там за философия - но она, определённо, мне нравится. продолжайте в том же духе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1461

      Бухбух 54 минуты назад

      Свое видение футбола этот философ хорошо показал в матчах с Брагой.

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