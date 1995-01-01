«Реал» готов организовать на «Бернабеу» матч между Надалем и Федерером

«Реал» рассматривает возможность организации выставочного теннисного матча между известными теннисистами Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, сообщает ABC.

Совет директоров «Реала» обсуждал вопрос на заседании в воскресенье. Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил Надалю о желании провести поединок с Федерером на домашнем стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу».

Сообщается, матч между теннисистами может состояться после того, как 38-летний Федерер закончит карьеру.