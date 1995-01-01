«Реал» готов организовать на «Бернабеу» матч между Надалем и Федерером

«Реал» рассматривает возможность организации выставочного теннисного матча между известными теннисистами Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, сообщает ABC.
Совет директоров «Реала» обсуждал вопрос на заседании в воскресенье. Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил Надалю о желании провести поединок с Федерером на домашнем стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу».
Сообщается, матч между теннисистами может состояться после того, как 38-летний Федерер закончит карьеру.
- Если матч между швейцарцем и испанцем состоится, поединок сможет собрать рекордное количество зрителей для тенниса, так как арена «Реала» вмещает 80 тысяч человек.
- Федерер – обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге.
- Надаль – вторая ракетка мира в текущем рейтинге ATP. За карьеру одержал 19 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
Источник: ABC
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