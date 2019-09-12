Месси: «Не знаю, все ли сделала «Барселона» для возвращения Неймара»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси порассуждал о несостоявшемся возвращении в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Я был бы очень рад, если бы Неймар вернулся. Честно говоря, я не знаю, все ли сделала «Барселона» для его возвращения. Но всем известно, насколько трудно вести переговоры с «ПСЖ».

В спортивном плане Неймар один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в имиджевом плане, и в плане привлечения спонсоров. Требовал ли я купить Неймара? Нет. Мы просто делились с клубом своим мнением», – сказал Месси.