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    Месси: «Не знаю, все ли сделала «Барселона» для возвращения Неймара»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси порассуждал о несостоявшемся возвращении в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

    «Я был бы очень рад, если бы Неймар вернулся. Честно говоря, я не знаю, все ли сделала «Барселона» для его возвращения. Но всем известно, насколько трудно вести переговоры с «ПСЖ».

    В спортивном плане Неймар один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в имиджевом плане, и в плане привлечения спонсоров. Требовал ли я купить Неймара? Нет. Мы просто делились с клубом своим мнением», – сказал Месси.

    • Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
    • «ПСЖ» выкупил бразильца за 222 миллиона евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Marca

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