Винисиус – о дебюте за сборную Бразилии: «Уникальное чувство»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал свой дебют в составе сборной Бразилии.

19-летний футболист принял участие в товарищеском матче с Перу.

Фланговый нападающий вышел на замену на 74-й минуте, но не помог команде избежать поражения.

«Это было уникальное чувство. Я ощущал как исполняется моя мечта. После стольких лет упорного труда это, наконец, случилось. Я не могу перестать думать о своей семье. Они посвятили всю жизнь тому, чтобы научить меня следовать правильному пути.

К сожалению, нам не удалось добиться того результата, на который все мы рассчитывали. Я расстроен из-за конечного счета, но счастлив в связи с дебютом. Это новый шаг для меня. Играя в «Реале», я уверен, что еще вернусь в сборную. Я мечтаю о долгой карьере в национальной команде», – сказал Винисиус.