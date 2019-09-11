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    Винисиус – о дебюте за сборную Бразилии: «Уникальное чувство»

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал свой дебют в составе сборной Бразилии.

    • 19-летний футболист принял участие в товарищеском матче с Перу.
    • Фланговый нападающий вышел на замену на 74-й минуте, но не помог команде избежать поражения.

    «Это было уникальное чувство. Я ощущал как исполняется моя мечта. После стольких лет упорного труда это, наконец, случилось. Я не могу перестать думать о своей семье. Они посвятили всю жизнь тому, чтобы научить меня следовать правильному пути.

    К сожалению, нам не удалось добиться того результата, на который все мы рассчитывали. Я расстроен из-за конечного счета, но счастлив в связи с дебютом. Это новый шаг для меня. Играя в «Реале», я уверен, что еще вернусь в сборную. Я мечтаю о долгой карьере в национальной команде», – сказал Винисиус.

    Источник: AS

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