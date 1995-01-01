Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Россия вновь может принять чемпионат мира по футболу. На этот раз – по пляжному

    Россия может провести чемпионат мира по пляжному футболу-2021, сообщает официальный сайт ФИФА.

    По информации пресс-службы Международной федерации футбола, РФС подал в организацию соответствующую заявку. Помимо России, на проведение мундиаля претендуют Чили и Сальвадор.

    • Окончательное решение по месту проведения ЧМ-2021 будет принято в период с 23 по 24 октября на очередном заседании ФИФА.
    • Следующий чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
    • Сборная России дважды выигрывала золотые медали мирового первенства (2011, 2013).

    Источник: официальный сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79337
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73659
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru