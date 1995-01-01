Россия вновь может принять чемпионат мира по футболу. На этот раз – по пляжному

Россия может провести чемпионат мира по пляжному футболу-2021, сообщает официальный сайт ФИФА.

По информации пресс-службы Международной федерации футбола, РФС подал в организацию соответствующую заявку. Помимо России, на проведение мундиаля претендуют Чили и Сальвадор.