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    Голодец: «Фан-зоны Евро-2020 будут в спальных районах Санкт-Петербурга. Также они будут в других городах России»

    Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец рассказала, где будут развлекать болельщиков в дни матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фан-зоны будут и в других городах России.

    «Мы заверили коллег, что фан-зоны будут не только в центральной части Санкт-Петербурга, но и в других городах России. А в Санкт-Петербурге фан-зоны появятся не только в центре, но и в спальных районах. Мы готовы к проведению праздника футбола, он будет ярким, красочным и запоминающимся», – заверила Голодец.

    • Санкт-Петербург станет одним из 12-и городов, которые примут Евро-2020.
    • Один из матчей 1/4 финала пройдет на «Газпром Арене».
    • Финал примет лондонский «Уэмбли».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2019 22:50
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