Голодец: «Фан-зоны Евро-2020 будут в спальных районах Санкт-Петербурга. Также они будут в других городах России»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец рассказала, где будут развлекать болельщиков в дни матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фан-зоны будут и в других городах России.

«Мы заверили коллег, что фан-зоны будут не только в центральной части Санкт-Петербурга, но и в других городах России. А в Санкт-Петербурге фан-зоны появятся не только в центре, но и в спальных районах. Мы готовы к проведению праздника футбола, он будет ярким, красочным и запоминающимся», – заверила Голодец.