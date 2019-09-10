Голодец: «Фан-зоны Евро-2020 будут в спальных районах Санкт-Петербурга. Также они будут в других городах России»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец рассказала, где будут развлекать болельщиков в дни матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фан-зоны будут и в других городах России.
«Мы заверили коллег, что фан-зоны будут не только в центральной части Санкт-Петербурга, но и в других городах России. А в Санкт-Петербурге фан-зоны появятся не только в центре, но и в спальных районах. Мы готовы к проведению праздника футбола, он будет ярким, красочным и запоминающимся», – заверила Голодец.
- Санкт-Петербург станет одним из 12-и городов, которые примут Евро-2020.
- Один из матчей 1/4 финала пройдет на «Газпром Арене».
- Финал примет лондонский «Уэмбли».