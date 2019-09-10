Express: «Манчестер Юнайтед» зимой предложит 90 миллионов за полузащитника «Вест Хэма» Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс зимой может сменить клуб. Как информирует Express, «Манчестер Юнайтед» в январе предложит за футболиста 90 миллионов фунтов стерлингов.

Весной сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны мадридского «Реала». Рыночная стоимость Райса – 45 миллионов евро.