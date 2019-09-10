Express: «Манчестер Юнайтед» зимой предложит 90 миллионов за полузащитника «Вест Хэма» Райса

Епанулись чтоль совсем? За 65 лямов, можно взять уже готового мастера Фернандеша, который будет сходу давать результат, а не когда-нибудь в отдалнной перспективе... Да, и за 80 если уж на то пошло, можно взять Сержа Савича из Лацио.
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс зимой может сменить клуб. Как информирует Express, «Манчестер Юнайтед» в январе предложит за футболиста 90 миллионов фунтов стерлингов.
Весной сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны мадридского «Реала». Рыночная стоимость Райса – 45 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ Райс не пропустил ни одного матча.
- Футболист – воспитанник «Челси».
- «Вест Хэм» в таблице АПЛ идет выше «Манчестер Юнайтед».