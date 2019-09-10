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    Express: «Манчестер Юнайтед» зимой предложит 90 миллионов за полузащитника «Вест Хэма» Райса

    Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс зимой может сменить клуб. Как информирует Express, «Манчестер Юнайтед» в январе предложит за футболиста 90 миллионов фунтов стерлингов.

    Весной сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны мадридского «Реала». Рыночная стоимость Райса – 45 миллионов евро.

    • В текущем сезоне АПЛ Райс не пропустил ни одного матча.
    • Футболист – воспитанник «Челси».
    • «Вест Хэм» в таблице АПЛ идет выше «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Express

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    10.09.2019 22:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6559

      ivanthebest 1 час назад

      Епанулись чтоль совсем? За 65 лямов, можно взять уже готового мастера Фернандеша, который будет сходу давать результат, а не когда-нибудь в отдалнной перспективе... Да, и за 80 если уж на то пошло, можно взять Сержа Савича из Лацио.

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      Рейтинг: +10

      Sabir1998 1 час назад

      Игрок слабый,не стоит стольких денег

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