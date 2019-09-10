Азар и Хамес вернулись в общую группу и могут сыграть с «Леванте»

Мадридский «Реал» объявил, что полузащитники Хамес Родригес и Эден Азар восстановились от травмы и вернулись к работе в общей группе. Они готовы к ближайшему матчу.

14 сентября мадридцы встретятся с «Леванте». После трех туров «Реал» занимает в турнирной таблице пятое место.