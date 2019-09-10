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    Азар и Хамес вернулись в общую группу и могут сыграть с «Леванте»

    Мадридский «Реал» объявил, что полузащитники Хамес Родригес и Эден Азар восстановились от травмы и вернулись к работе в общей группе. Они готовы к ближайшему матчу.

    14 сентября мадридцы встретятся с «Леванте». После трех туров «Реал» занимает в турнирной таблице пятое место.

    • Азар перешел в «Реал» летом из «Челси».
    • Хамес летом вернулся из аренды в «Баварии».
    • На следующей неделе матчем с «ПСЖ» «Реал» стартует в Лиге чемпионов.

    Источник: твиттер «Реала»

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