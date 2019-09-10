Азар и Хамес вернулись в общую группу и могут сыграть с «Леванте»

Мадридский «Реал» объявил, что полузащитники Хамес Родригес и Эден Азар восстановились от травмы и вернулись к работе в общей группе. Они готовы к ближайшему матчу.
14 сентября мадридцы встретятся с «Леванте». После трех туров «Реал» занимает в турнирной таблице пятое место.
- Азар перешел в «Реал» летом из «Челси».
- Хамес летом вернулся из аренды в «Баварии».
- На следующей неделе матчем с «ПСЖ» «Реал» стартует в Лиге чемпионов.
¡Completaron la sesión con el grupo!@hazardeden10 @jamesdrodriguez #RMCity pic.twitter.com/yXT7K1JBZN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 10, 2019