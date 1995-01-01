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    Соболев: «Были предложения летом, но я отказал. Уйду из «Крыльев», если поступит вариант из АПЛ»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, в какую лигу мечтает перейти. Футболист летом мог покинуть Самару.

    «Если поступит предложение из крупных клубов, останусь ли в «Крыльях»? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в «Крыльях». Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ», – сказал форвард.

    • Есть информация, что летом футболистом интересовались «Динамо» – московское и киевское.
    • Соболев идет вторым в бомбардирской гонке РПЛ.
    • Контракт форварда с «Крыльями Советов» действует до конца 2021 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14295

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Похоже на звезду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2966

      paracetamol 37 минут назад

      Продемонстрируй стабильность, тогда, может, и будут предложения. А на выскочек, калифов на час, мы насмотрелись.

      1
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      Рейтинг: +3542

      nik55 44 минуты назад

      мячи подносить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +620

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Началась звездная болезнь у игрока, хотя сезон еще не закончен и окончательных выводов о мастерстве Соболева пока что делать рано.

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