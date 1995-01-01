Соболев: «Были предложения летом, но я отказал. Уйду из «Крыльев», если поступит вариант из АПЛ»

Похоже на звезду.
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, в какую лигу мечтает перейти. Футболист летом мог покинуть Самару.
«Если поступит предложение из крупных клубов, останусь ли в «Крыльях»? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в «Крыльях». Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ», – сказал форвард.
- Есть информация, что летом футболистом интересовались «Динамо» – московское и киевское.
- Соболев идет вторым в бомбардирской гонке РПЛ.
- Контракт форварда с «Крыльями Советов» действует до конца 2021 года.