Соболев: «Были предложения летом, но я отказал. Уйду из «Крыльев», если поступит вариант из АПЛ»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, в какую лигу мечтает перейти. Футболист летом мог покинуть Самару.

«Если поступит предложение из крупных клубов, останусь ли в «Крыльях»? Были предложения в это трансферное окно, но я отказал, чтобы остаться в «Крыльях». Но если поступит предложение из Англии, то уйду. Всегда мечтал играть в АПЛ», – сказал форвард.