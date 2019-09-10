Умер бывший защитник «Зенита» Марк Гек

В Петербурге в возрасте 86 лет скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек, который играл за ленинградскую команду с 1956-го по 1961 год.

«Марк Константинович Гек пережил в Ленинграде блокаду, потом отслужил в армии и пришел в большой футбол лишь в 23 года. Тренеры «Зенита» присмотрели его в первенстве города. Он не обладал высокой скоростью, но действовал тактически грамотно, редко уступая нападающим в выборе позиции.

Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым. Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Марка Константиновича», – говорится в заявлении на сайте клуба.