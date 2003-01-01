Liverpool Echo: «Ливерпуль» подпишет с ван Дейком новый контракт с недельной зарплатой в 223 тысячи

«Ливерпуль» завершает переговоры с защитником Вирджилом ван Дейком о подписании нового контракта.

28-летний голландец будет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 223 тысяч евро), сообщает Liverpool Echo. Соглашение будет заключено сроком на пять лет. Стороны достигли принципиальной договоренности о подписании контракта.