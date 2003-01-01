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    Liverpool Echo: «Ливерпуль» подпишет с ван Дейком новый контракт с недельной зарплатой в 223 тысячи

    «Ливерпуль» завершает переговоры с защитником Вирджилом ван Дейком о подписании нового контракта.

    28-летний голландец будет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 223 тысяч евро), сообщает Liverpool Echo. Соглашение будет заключено сроком на пять лет. Стороны достигли принципиальной договоренности о подписании контракта.

    • В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил гол и отдал ассист.
    • Текущий контракт голландца действует до 2023 года.
    • Рыночная стоимость ван Дейка – 90 миллионов евро.

    Источник: Liverpool Echo

    The Liverpool Echo - ежедневная газета, базируется в Ливерпуле.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6038

      FanatSerj 13 минут назад

      примерно 12 лямов Енотов в год, Денисов решил возобновить свою карьеру )))

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