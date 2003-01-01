примерно 12 лямов Енотов в год, Денисов решил возобновить свою карьеру )))
«Ливерпуль» завершает переговоры с защитником Вирджилом ван Дейком о подписании нового контракта.
28-летний голландец будет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 223 тысяч евро), сообщает Liverpool Echo. Соглашение будет заключено сроком на пять лет. Стороны достигли принципиальной договоренности о подписании контракта.
- В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил гол и отдал ассист.
- Текущий контракт голландца действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость ван Дейка – 90 миллионов евро.