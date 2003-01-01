Марат Сафин: «Надаль мог бы играть в «Зените» или «Спартаке». Он был бы не хуже тех, кто играет там сейчас»

Бывший российский теннисист Марат Сафин, комментируя финал US Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым, похвалил испанца за умение играть в футбол.
«Надаль отлично играет в футбол. На каком уровне? Я бы сказал так: он бы мог играть у нас в «Зените» или «Спартаке». Он был бы не хуже тех, кто играет там сейчас», – заявил Сафин в эфире «Первого канала».
- Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счетом 3-2 (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).
- Медведев по итогам US Open поднялся в рейтинге лучших теннисистов мира на четвертую строчку.