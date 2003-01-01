Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Марат Сафин: «Надаль мог бы играть в «Зените» или «Спартаке». Он был бы не хуже тех, кто играет там сейчас»

    Бывший российский теннисист Марат Сафин, комментируя финал US Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым, похвалил испанца за умение играть в футбол.

    «Надаль отлично играет в футбол. На каком уровне? Я бы сказал так: он бы мог играть у нас в «Зените» или «Спартаке». Он был бы не хуже тех, кто играет там сейчас», – заявил Сафин в эфире «Первого канала».

    • Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счетом 3-2 (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).
    • Медведев по итогам US Open поднялся в рейтинге лучших теннисистов мира на четвертую строчку.

    Источник: «Первый канал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73646
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru