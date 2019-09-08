Умтити: «Я разменная монета в сделке по Неймару? Это безумие!»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал слухи, согласно которым он мог стать частью сделки по возвращению из «ПСЖ» в каталонский клуб нападающего Неймара.

«Я разменная монета в сделке по Неймару? В любом случае, это безумие! Это заставило меня смеяться. У меня даже нет ответа. Не знаю, откуда пошел этот слух, я за одну ночь получил сообщения от своих друзей. Извините, «Барселона» – это «Барселона», – сказал французский центрбек.