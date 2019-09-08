Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Умтити: «Я разменная монета в сделке по Неймару? Это безумие!»

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал слухи, согласно которым он мог стать частью сделки по возвращению из «ПСЖ» в каталонский клуб нападающего Неймара.

    «Я разменная монета в сделке по Неймару? В любом случае, это безумие! Это заставило меня смеяться. У меня даже нет ответа. Не знаю, откуда пошел этот слух, я за одну ночь получил сообщения от своих друзей. Извините, «Барселона» – это «Барселона», – сказал французский центрбек.

    • Умтити выступает за «Барсу» с июля 2016 года.
    • В его активе 98 сыгранных матчей, два гола и один ассист.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1684

      SarJr 1 час назад

      Пусть лучше вальверде и бартомеу будут этой монетой. И ещё лучше, чтоб не по сделке с проституткой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      Александр52 1 час назад

      Если ты профессионал, если ты подписываешь миллионные контракты и у тебя зарплата такая, что волосы дыбом встают, то будь готов к любым переменам, ты подписал и значит ты согласен, что тебя купили, но тебя могут и продать, как товар. Так что хватит ныть !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73646
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru