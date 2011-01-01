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    Mirror: «Ливерпуль» согласовал с ван Дейком новый шестилетний контракт

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в скором времени заключит с клубом новый контракт.

    По информации Mirror, стороны уже согласовали договор, рассчитанный на шесть лет.

    После подписания соглашения вырастет зарплата голландца, который сейчас зарабатывает 125 тысяч фунтов в неделю (7,2 миллиона евро в год).

    • Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.
    • В его активе 78 матчей в составе мерсисайдцев, восемь забитых голов и пять ассистов.
    • Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Mirror

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