Mirror: «Ливерпуль» согласовал с ван Дейком новый шестилетний контракт

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в скором времени заключит с клубом новый контракт.
По информации Mirror, стороны уже согласовали договор, рассчитанный на шесть лет.
После подписания соглашения вырастет зарплата голландца, который сейчас зарабатывает 125 тысяч фунтов в неделю (7,2 миллиона евро в год).
- Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.
- В его активе 78 матчей в составе мерсисайдцев, восемь забитых голов и пять ассистов.
- Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.