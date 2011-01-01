Mirror: «Ливерпуль» согласовал с ван Дейком новый шестилетний контракт

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в скором времени заключит с клубом новый контракт.

По информации Mirror, стороны уже согласовали договор, рассчитанный на шесть лет.

После подписания соглашения вырастет зарплата голландца, который сейчас зарабатывает 125 тысяч фунтов в неделю (7,2 миллиона евро в год).