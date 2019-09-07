Дзюба: «Фергюсон доставит Хабибу проблем больше всех»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242. В следующем бою уроженец Дагестана встретится с Тони Фергюсоном. Ожиданиями от события поделился нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Следующий соперник у него будет Фергюсон. Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем», – считает футболист.