Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Дзюба: «Фергюсон доставит Хабибу проблем больше всех»

    Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242. В следующем бою уроженец Дагестана встретится с Тони Фергюсоном. Ожиданиями от события поделился нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

    «Следующий соперник у него будет Фергюсон. Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем», – считает футболист.

    • Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом.
    • Россиянин ни разу в октагоне не проигрывал.
    • Нурмагомедов – двукратный чемпион мира по боевому самбо.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:09
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +450

      JI e x a 6 минут назад

      А ниче, что Порье - француз? Бомбардир так спешил, что даже инфу не проверили. В итоге, как всегда, оконфузились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      de bruyne 49 минут назад

      Который хабиб уничтожил соперников они все тони избили... Тони самый легкий ему бой он боец с которым хабибу будет легко... хабибу нужен боксер с дыхалкой который не подпустит его

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      JI e x a > de bruyne 4 минуты назад

      Боксёр? Не смеши, боксёр - чистый ударник, что он сможет противопоставить Хабибу? Любой ударник Хабибу не соперник, Конор с Порье это доказали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      underground_10 1 час назад

      Когда будет бой кто знает? Что-то я не в курсе, а хотелось бы посмотреть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1304

      Томик > underground_10 1 час назад

      Когда будет? Мне показалось или Хабиб сказал, что сейчас ему надо отдохнуть несколько дней, а потом поговорим на эту тему.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +467

      de bruyne > Томик 48 минут назад

      Да он так сказал... ему есть предложение отличное на реванш.... там такие бабки его роду на все хватит а потом тони думаю... или от конара откажет тони

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru