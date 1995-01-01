Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 1 декабря

РПЛ опубликовала календарь туров вплоть до зимней паузы. В частности, стало известно, что матч 18 игрового дня между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 декабря, начало – в 19:00 по Москве.

Стадион в Санкт-Петербурге оборудован крышей, поэтому внутри арены будет обеспечена плюсовая температура. В матче первого круга «Зенит» победил с минимальным счетом.