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    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 1 декабря

    РПЛ опубликовала календарь туров вплоть до зимней паузы. В частности, стало известно, что матч 18 игрового дня между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 декабря, начало – в 19:00 по Москве.

    Стадион в Санкт-Петербурге оборудован крышей, поэтому внутри арены будет обеспечена плюсовая температура. В матче первого круга «Зенит» победил с минимальным счетом.

    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет в таблице шестым.
    • Москвичи последний раз побеждали в Санкт-Петербурге в 2012 году (3:2).

    Источник: РПЛ

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