Журналист Короткин: «Спартак» начал искать замену Кононову, только речь идет не о здесь и сейчас»

«Спартак» подыскивает варианты на смену главному тренеру Олегу Кононову. Такой информацией обладает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Спартак» давным-давно начал искать замену Кононову, только речь идет не о здесь и сейчас. Олегу Георгиевичу отводится роль некоего переходного тренера. Нынешнее наследство достанется кому-то еще. Замену ищут, но не на здесь и сейчас», – сообщил обозреватель.