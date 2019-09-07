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    Журналист Короткин: «Спартак» начал искать замену Кононову, только речь идет не о здесь и сейчас»

    «Спартак» подыскивает варианты на смену главному тренеру Олегу Кононову. Такой информацией обладает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Спартак» давным-давно начал искать замену Кононову, только речь идет не о здесь и сейчас. Олегу Георгиевичу отводится роль некоего переходного тренера. Нынешнее наследство достанется кому-то еще. Замену ищут, но не на здесь и сейчас», – сообщил обозреватель.

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Москвичи летом вылетели из квалификации Лиги Европы.
    • В РПЛ «Спартак» идет шестым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2019 23:07
    Комментарии9
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      Рейтинг: +995

      GermanVo 5 минут назад

      Валеру надо приглашать. Вот он умеет завести команду, когда надо пистон вставить. Это то, что нужно команде. Валерим!!!

      0
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      Рейтинг: +923

      Genz 33 минуты назад

      Спараковский тренер должен быть эпотажным. Был ведь Каррера, кумир болельщиков. Этот уровень пройден. Следующим должен быть африканский тренер племени чумба юмба. Его полюбят, честно...

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      Рейтинг: +6528

      ivanthebest 46 минут назад

      Спартаку бы подошёл кто-то из немецких тренеров нового поколения. Однако, им нужно не жать на зп, как это почти всегда делал Федун, считая, что тренер, это всего лишь 10% успеха. А так, сейчас свободен Аллегри. Можно его грамотно и осмысленно пытаться привести в команду, либо зимой, либо после окончания чемпа. Но, нужно чтобы тогда обязательно была ЛЧ, и желательно сразу группа, помня о фатальных спартаковских квалифайвах...

      0
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      Рейтинг: +36

      Вальдемар IV > ivanthebest 28 минут назад

      зачем лч свинкам, опять лететь всем

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2607

      mopecekca > Вальдемар IV 9 минут назад

      ты чьих будешь, членосос?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2731

      serppion > Вальдемар IV 5 минут назад

      Не по делу минусуете, посмотрите лучше статистику (особенно квалификационных игр).

      0
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      Рейтинг: +8720

      vka1970 1 час назад

      Лучше б здесь и сейчас.
      Миллионы б в стране Цорну спасибо сказали.

      4
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      Рейтинг: +36

      Вальдемар IV > vka1970 27 минут назад

      миллионам быдла бы повысили пенсии, им не до инародника

      -2
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      Рейтинг: +436

      Красный май 1 час назад

      «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»©
      А вот Славе Короткину удалось, с чем его и поздравляем-с.

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