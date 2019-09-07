Журналист Короткин: «Спартак» начал искать замену Кононову, только речь идет не о здесь и сейчас»

Валеру надо приглашать. Вот он умеет завести команду, когда надо пистон вставить. Это то, что нужно команде. Валерим!!!
«Спартак» подыскивает варианты на смену главному тренеру Олегу Кононову. Такой информацией обладает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Спартак» давным-давно начал искать замену Кононову, только речь идет не о здесь и сейчас. Олегу Георгиевичу отводится роль некоего переходного тренера. Нынешнее наследство достанется кому-то еще. Замену ищут, но не на здесь и сейчас», – сообщил обозреватель.
- Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
- Москвичи летом вылетели из квалификации Лиги Европы.
- В РПЛ «Спартак» идет шестым.