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    Жиру: «В футболе практически невозможно объявить о своей гомосексуальности. Это табу»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру поговорил о теме гомосексуализма в футболе. Игрок считает невозможным кому-нибудь из спортсменов совершить каминг-аут.

    «В футболе практически невозможно объявить о своей гомосексуальности. Некоторые, да, делали, но я не видел ни одного гея из игроков. Даже будучи в одной раздевалке это никогда не узнать. Эти парни все держат в себе, поскольку такая тема – табу», – сказал Жиру в интервью Le Figaro.

    • Француз с 2012 года выступает в Англии.
    • Больше всего матчей в течение карьеры Жиру провел за «Арсенал» (2012-2018 годы, 180 встреч в АПЛ, 73 гола).
    • Футболист вызывается в сборную Франции.

    Источник: Le Figaro

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4928

      Агасфер 57 минут назад

      Беда-то какая...Не до ЖирУ,быть бы живУ!А ведь тоже уже шоу-бизнес,а держатся пока,молчуны!

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