Нападающий «Челси» Оливье Жиру поговорил о теме гомосексуализма в футболе. Игрок считает невозможным кому-нибудь из спортсменов совершить каминг-аут.

«В футболе практически невозможно объявить о своей гомосексуальности. Некоторые, да, делали, но я не видел ни одного гея из игроков. Даже будучи в одной раздевалке это никогда не узнать. Эти парни все держат в себе, поскольку такая тема – табу», – сказал Жиру в интервью Le Figaro.