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    Мамаев: «Краснодар» был вправе разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после выхода из-под стражи по УДО рассказал о дальнейших планах в отношении игровой карьеры.

    «У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это, вообще, небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

    Штрафы? Нет, мне ничего не известно. И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что все будет решаться, когда выйдем», – поделился полузащитник.

    Ранее стало известно, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с Павлом Мамаевым.

    Сам владелец клуба Сергей Галицкий заявлял, что клуб в обязательном порядке расторгнет контракт с футболистом.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • Вчера стало известно, что футболистов выпускают по УДО.

    Источник: «Говорит Москва»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1762

      Krasnodar 123 22 минуты назад

      Пашка прав, надо всем и все спокойно обдумать, и принять верное решение!

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      Рейтинг: +1487

      giluxa1963 39 минут назад

      чечня всех ЗК принимает

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