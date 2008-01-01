Мамаев: «Краснодар» был вправе разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после выхода из-под стражи по УДО рассказал о дальнейших планах в отношении игровой карьеры.

«У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это, вообще, небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

Штрафы? Нет, мне ничего не известно. И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что все будет решаться, когда выйдем», – поделился полузащитник.

Ранее стало известно, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с Павлом Мамаевым.

Сам владелец клуба Сергей Галицкий заявлял, что клуб в обязательном порядке расторгнет контракт с футболистом.