Акинфеев в Ватутинках встретился с 12-летним фанатом ЦСКА с ограниченными возможностями здоровья

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев на базе клуба в Ватутинках провел встречу со Степаном Махаличевым, 12-летним болельщиком москвичей с ограниченными возможностями здоровья. Фото доступно ниже.

«Юный поклонник нашей команды встретился с капитаном Игорем Акинфеевым, который пообщался с ним, провел для Степана небольшую экскурсию по базе, сделал совместные фото, а также подарил игровую футболку», – информирует пресс-служба ЦСКА.