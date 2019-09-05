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    Акинфеев в Ватутинках встретился с 12-летним фанатом ЦСКА с ограниченными возможностями здоровья

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев на базе клуба в Ватутинках провел встречу со Степаном Махаличевым, 12-летним болельщиком москвичей с ограниченными возможностями здоровья. Фото доступно ниже.

    «Юный поклонник нашей команды встретился с капитаном Игорем Акинфеевым, который пообщался с ним, провел для Степана небольшую экскурсию по базе, сделал совместные фото, а также подарил игровую футболку», – информирует пресс-служба ЦСКА.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Вратарь с командой брал Кубок УЕФА.
    • Москвичи в РПЛ идут четвертыми.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1975

      Ubuntu 1 час назад

      ЦСКА открыт для всех и очень часто поддерживает болельщиков с ограниченными возможностями

      0
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      Рейтинг: +4905

      Агасфер 1 час назад

      Закройте срочно комментарии,а то сейчас набегут "акинфееволюбы" и наполнят ветку омерзительными отзывами на обычный человеческий поступок.

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