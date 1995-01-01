Уткин: «На фоне посадок за ретвиты и за то, что человек некстати вышел из метро, выход Кокорина и Мамаева на свободу добрая весть»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они выйдут на свободу, согласно требованиям законодательства, не ранее чем через десять дней.

«Со своей стороны, я рад, что Мамаев и Кокорин освобождаются. Надеюсь, это касается и их подельников, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

На фоне посадок за ретвиты и за то, что человек некстати вышел из метро, выход по УДО на свободу добрая весть.

Они совершенно точно наказаны.

Я желаю обоим жить дальше спокойно и радостно и, если получится, еще поиграть в футбол», – написал Уткин в телеграм-канале.