Уткин: «На фоне посадок за ретвиты и за то, что человек некстати вышел из метро, выход Кокорина и Мамаева на свободу добрая весть»

А пл поводу выхода ребят: они свое отсидели, рад что они не унывают, удачи в будущем!
Ума и здоровья!!!
Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они выйдут на свободу, согласно требованиям законодательства, не ранее чем через десять дней.
«Со своей стороны, я рад, что Мамаев и Кокорин освобождаются. Надеюсь, это касается и их подельников, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
На фоне посадок за ретвиты и за то, что человек некстати вышел из метро, выход по УДО на свободу добрая весть.
Они совершенно точно наказаны.
Я желаю обоим жить дальше спокойно и радостно и, если получится, еще поиграть в футбол», – написал Уткин в телеграм-канале.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.