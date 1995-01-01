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    Уткин: «На фоне посадок за ретвиты и за то, что человек некстати вышел из метро, выход Кокорина и Мамаева на свободу добрая весть»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они выйдут на свободу, согласно требованиям законодательства, не ранее чем через десять дней.

    «Со своей стороны, я рад, что Мамаев и Кокорин освобождаются. Надеюсь, это касается и их подельников, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

    На фоне посадок за ретвиты и за то, что человек некстати вышел из метро, выход по УДО на свободу добрая весть.

    Они совершенно точно наказаны.

    Я желаю обоим жить дальше спокойно и радостно и, если получится, еще поиграть в футбол», – написал Уткин в телеграм-канале.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3243

      Yev 17 минут назад

      А пл поводу выхода ребят: они свое отсидели, рад что они не унывают, удачи в будущем!
      Ума и здоровья!!!

      2
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      Рейтинг: +3243

      Yev 19 минут назад

      Такие как Василий в 17-ом радостно приветствовали революцию, протесты против власти, бунт, а потом приспокойно пили кофеЙ в парижах и рассуждали: как же это мы роССею потеряли.
      Минусуйте меня демократы-либералы, но как-то рабочих и колхозников я в протестах не наблюдал, просто люди работают, не ну по вашей версии - это быдло тупое которое бухает беспросветно.
      А Васе похрену всё лишь бы попиариться, чтоб о нём совсем не забыли.

      -1
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      Рейтинг: +11503

      bset 34 минуты назад

      Да это бред какой-то все. Понятно, что они не правы. Но ограничивать свободу и лишать работы - это последнее дело. Это они взрослые люди, есть семьи. А если это какой-то малолетка был, которого только разозлили бы этим, после выхода стал бы мстить. Наложить штраф соизмеримый с зарплатой, чтобы прям прочувствовали, плюс к обязательным работам приговорить, тогда бы они осознали.

      1
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      Рейтинг: +14189

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      По доброму, по человечьи. Респект Василию.

      2
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      Рейтинг: +32446

      portero 50 минут назад

      нормально подметил, власть у нас нельзя обижать сразу срок, даже если оскорбил на словах......
      не понял чем от репрессий 37 года нынешние отличаются????? тем что помягче наказание....

      5
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      Рейтинг: +4903

      Агасфер 52 минуты назад

      Что,больше надо было дать??? Как решил суд,так пусть и будет,и теперь две "швеи-мотористки" на воле,имея хорошую рабочую профессию.

      0
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      Рейтинг: +32446

      portero > Агасфер 48 минут назад

      вроде инфа была, что тренировали они соседей по по проживанию. так что работали по специальности.

      0
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      Рейтинг: +1181

      Борат 53 минуты назад

      молодец Вася!

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