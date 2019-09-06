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    «Краснодар» не стал отзывать заявление о расторжении контракта Мамаева

    Председатель палаты Российского футбольного союза РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

    «Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление. Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем», – заявил Березов.

    Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявлял, что клуб расторгнет контракт с Мамаевым.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • Сегодня стало известно, что футболистов выпускают по УДО.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1224

      klim2m 33 секунды назад

      Блин чуйка подсказывает в Ростове увидим его))))). злой и голодный до футбола самое то )) имхо

      0
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      Рейтинг: +5751

      mihail200606 4 минуты назад

      Ну там желающих много было подобрать их.. Урал и т. д...

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