«Краснодар» не стал отзывать заявление о расторжении контракта Мамаева

Председатель палаты Российского футбольного союза РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление. Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем», – заявил Березов.

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявлял, что клуб расторгнет контракт с Мамаевым.