«Краснодар» не стал отзывать заявление о расторжении контракта Мамаева

Блин чуйка подсказывает в Ростове увидим его))))). злой и голодный до футбола самое то )) имхо
Председатель палаты Российского футбольного союза РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
«Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление. Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем», – заявил Березов.
Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявлял, что клуб расторгнет контракт с Мамаевым.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.
- Сегодня стало известно, что футболистов выпускают по УДО.