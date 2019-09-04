Зобнин: «Игроки «Спартака» всегда будут защищать Кононова»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поговорил о фигуре главного тренера команды Олега Кононова. По словам футболиста, игроки всегда будут защищать специалиста.

— Как команда воспринимает разговоры, что вся летняя селекция не под Кононова, мол, нынешний главный тренер — временная фигура?

— Слушайте... Я не знаю, откуда это все берется, но могу сказать одно: в команде об этом вообще никогда речь не заходила. Кононов — наш главный тренер, мы всегда будем его защищать. И на поле, и за его пределами, и в прессе.