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    Зобнин: «Игроки «Спартака» всегда будут защищать Кононова»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поговорил о фигуре главного тренера команды Олега Кононова. По словам футболиста, игроки всегда будут защищать специалиста.

    — Как команда воспринимает разговоры, что вся летняя селекция не под Кононова, мол, нынешний главный тренер — временная фигура?

    — Слушайте... Я не знаю, откуда это все берется, но могу сказать одно: в команде об этом вообще никогда речь не заходила. Кононов — наш главный тренер, мы всегда будем его защищать. И на поле, и за его пределами, и в прессе.

    • Кононов работает в «Спартаке» с прошлой осени.
    • Летом команда не прошла квалификацию Лиги Европы.
    • В РПЛ «Спартак» идет шестым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2019 23:15
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