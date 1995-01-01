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    «Балтика» – о жеребьевке Кубка России: «Хотели ЦСКА или «Зенит». По отношению к «Локомотиву» чувствуются реваншистские настроения»

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев в интервью «Матч ТВ» оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Калининградцы, как и в прошлом розыгрыше, встретятся с «Локомотивом».

    — «Балтика» опять угодила на «Локомотив». А вы сами кого хотели в соперники из четырех возможных?

    — ЦСКА или «Зенит». «Локомотив» уже приезжал год назад — болельщикам было бы интереснее увидеть другого соперника. Хотя после того, как прошла жеребьевка, в их среде уже чувствуются реваншистские настроения. «Локомотив» — известный кубковый боец. Оценим себя на его фоне.

    Накануне мы с главным тренером Евгением Калешиным изучали график клубов РПЛ, в том числе «железнодорожников». С учетом Лиги чемпионов он у них непростой: в Калининграде у «Локомотива» либо будет ротация состава, либо футболисты подойдут к игре подуставшие. Игра будет равная, боевитая.

    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
    • «Балтика» в ФНЛ занимает 14 место.
    • Матч состоится 25 или 26 сентября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1222

      klim2m 23 минуты назад

      Для Локомотива турнир запилили ))

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      Рейтинг: +1388

      Валерий1965 50 минут назад

      В прошлом году Эдер классный голешник забил!)

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      Рейтинг: +7311

      parevg 53 минуты назад

      Хорошо что для ЧМ в Калининграде стадион построили, не на огороде играть, если конечно, за год газон не угробили.

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