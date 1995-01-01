«Балтика» – о жеребьевке Кубка России: «Хотели ЦСКА или «Зенит». По отношению к «Локомотиву» чувствуются реваншистские настроения»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев в интервью «Матч ТВ» оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Калининградцы, как и в прошлом розыгрыше, встретятся с «Локомотивом».

— «Балтика» опять угодила на «Локомотив». А вы сами кого хотели в соперники из четырех возможных?

— ЦСКА или «Зенит». «Локомотив» уже приезжал год назад — болельщикам было бы интереснее увидеть другого соперника. Хотя после того, как прошла жеребьевка, в их среде уже чувствуются реваншистские настроения. «Локомотив» — известный кубковый боец. Оценим себя на его фоне.

Накануне мы с главным тренером Евгением Калешиным изучали график клубов РПЛ, в том числе «железнодорожников». С учетом Лиги чемпионов он у них непростой: в Калининграде у «Локомотива» либо будет ротация состава, либо футболисты подойдут к игре подуставшие. Игра будет равная, боевитая.