Жирков: «Хотел закончить лет пять-шесть назад. Сейчас об уходе даже не думаю»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поговорил об окончании карьеры. Футболист сейчас не думает об уходе.

— Об уходе даже не думаю. Хотел закончить лет 5-6 назад еще, жена не даст соврать.

— Что будете делать после футбола? Рыбалка?

— Наверное, организую музей по Второй Мировой войне. А рыбалка... Если возьмут меня. Я еще тот рыболов. Пока еще не задумывался.