Жирков: «Хотел закончить лет пять-шесть назад. Сейчас об уходе даже не думаю»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поговорил об окончании карьеры. Футболист сейчас не думает об уходе.
— Об уходе даже не думаю. Хотел закончить лет 5-6 назад еще, жена не даст соврать.
— Что будете делать после футбола? Рыбалка?
— Наверное, организую музей по Второй Мировой войне. А рыбалка... Если возьмут меня. Я еще тот рыболов. Пока еще не задумывался.
- 36-летний Жирков начал профессиональную карьеру в 2001 году.
- Главное достижение – победа в Кубке УЕФА с ЦСКА в 2005 году.
- В текущем сезоне РПЛ Жирков не пропустил ни одного матча, забил гол, сделал результативный пас.