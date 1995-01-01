ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022

Состоялась презентация официального логотипа чемпионата мира 2022 года.

Это эмблема в виде петли, которая повторяет форму кубка мира.

Сообщается, что изогнутые линии логотипа символизируют собой песчаные дюны, а непрерывная петля выполнена в виде восьмeрки, что означает восемь стадионов, которые примут матчи мундиаля, а также символ бесконечности.