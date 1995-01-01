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    ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022

    Состоялась презентация официального логотипа чемпионата мира 2022 года.

    Это эмблема в виде петли, которая повторяет форму кубка мира.

    Сообщается, что изогнутые линии логотипа символизируют собой песчаные дюны, а непрерывная петля выполнена в виде восьмeрки, что означает восемь стадионов, которые примут матчи мундиаля, а также символ бесконечности.

    • ЧМ-2022 пройдет в Катаре.
    • Проведение турнира запланировано на период с 21 ноября по 18 декабря.
    • Это первое мировое первенство в истории, которое состоится не летом.

    Источник: YouTube-канал ФИФА

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +711

      DMитрий 26 секунд назад

      А по моему эта петля, которая надеюсь скоро затянется - хороший намёк всем продажным ченушам из ФИФА

      0
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      Рейтинг: +2860

      САДЫЧОК 1 минуту назад

      Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря

      0
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      Рейтинг: +7955

      KLIM777 5 минут назад

      Молодая вагина. Отличный логотип. ЧМ 2022. Всем секса и футбола.

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      Рейтинг: +7271

      alex1951 14 минут назад

      Чудны твои дела Всевышнии......
      Нам сдается ,что там далеко не дюны ,а сперматозоиды ,сбившиеся с курса...Но этт наше субьетивное мнение....

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