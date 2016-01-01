Банк «Тинькофф» может стать партнером РПЛ

Банк «Тинькофф» может начать сотрудничество с российской Премьер-лигой, сообщает «РБК».

По информации источника, стороны уже обсудили возможное партнерство.

Ранее «Тинькофф» хотел заключить соглашение с Российским футбольным союзом и стать официальным банком – партнером организации. Однако в итоге эту опцию закрыл «Газпромбанк».