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    Банк «Тинькофф» может стать партнером РПЛ

    Банк «Тинькофф» может начать сотрудничество с российской Премьер-лигой, сообщает «РБК».

    По информации источника, стороны уже обсудили возможное партнерство.

    Ранее «Тинькофф» хотел заключить соглашение с Российским футбольным союзом и стать официальным банком – партнером организации. Однако в итоге эту опцию закрыл «Газпромбанк».

    • В РПЛ от комментариев по этому поводу отказались.
    • В банке сначала также не стали комментировать появившуюся информацию, но позднее отметили, что футбол в данный момент им не интересен.

    Источник: «РБК»

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