Банк «Тинькофф» может стать партнером РПЛ

Банк «Тинькофф» может начать сотрудничество с российской Премьер-лигой, сообщает «РБК».
По информации источника, стороны уже обсудили возможное партнерство.
Ранее «Тинькофф» хотел заключить соглашение с Российским футбольным союзом и стать официальным банком – партнером организации. Однако в итоге эту опцию закрыл «Газпромбанк».
- В РПЛ от комментариев по этому поводу отказались.
- В банке сначала также не стали комментировать появившуюся информацию, но позднее отметили, что футбол в данный момент им не интересен.