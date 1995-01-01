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    Агент: «Президент «ПСЖ» очень злился на Неймара. Он мечтал заставить игрока бегать по тренировочной базе до конца контракта»

    Один из агентов форварда «ПСЖ» Неймара, пожелавший остаться анонимным, рассказал об отношении президента парижского клуба Нассера Аль-Хелайфи к поведению бразильского игрока.

    «Мечта президента «ПСЖ» состояла в том, чтобы заставить Неймара бегать по тренировочной базе до конца контракта, до 2022 года. Аль-Хелайфи очень злился на него, когда мы разговаривали. Потому что клуб сделал все, чтобы удержать его, угождая всем требованиям в последние годы», – сказал агент.

    • Неймар хотел покинуть «ПСЖ» этим летом.
    • Велись переговоры о переходе игрока в «Барселону» или «Реал», но клубам не удалось договориться.
    • Контракт бразильца с парижанами рассчитан еще на три сезона.

    Источник: ESPN

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