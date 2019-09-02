Мамаев и Кокорин получат положительные характеристики от ФСИН для условно-досрочного освобождения

Удачи парням на суде! Скрестив пальцы ждем справедливости!
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что отбывающие наказание в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении судом вопроса об их условно-досрочном освобождении.
«Характеристика будет положительной. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч.
Благодаря им увеличилось число осужденных, которые сейчас занимаются в колонии спортом. Так что главная их заслуга – пропаганда здорового образа жизни. Обо всем этом мы и напишем, и скажем на заседании. Вывод однозначный – мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть суд решает», – сказал Максименко.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены в колонии.
- 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.
- Заседание, где рассмотрят ходатайство, запланировано на 6 сентября.