Мамаев и Кокорин получат положительные характеристики от ФСИН для условно-досрочного освобождения

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что отбывающие наказание в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении судом вопроса об их условно-досрочном освобождении.

«Характеристика будет положительной. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч.

Благодаря им увеличилось число осужденных, которые сейчас занимаются в колонии спортом. Так что главная их заслуга – пропаганда здорового образа жизни. Обо всем этом мы и напишем, и скажем на заседании. Вывод однозначный – мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть суд решает», – сказал Максименко.