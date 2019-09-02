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    Мамаев и Кокорин получат положительные характеристики от ФСИН для условно-досрочного освобождения

    Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что отбывающие наказание в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительные характеристики при рассмотрении судом вопроса об их условно-досрочном освобождении.

    «Характеристика будет положительной. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч.

    Благодаря им увеличилось число осужденных, которые сейчас занимаются в колонии спортом. Так что главная их заслуга – пропаганда здорового образа жизни. Обо всем этом мы и напишем, и скажем на заседании. Вывод однозначный – мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть суд решает», – сказал Максименко.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • 2 августа осужденные подали прошение об условно-досрочном освобождении.
    • Заседание, где рассмотрят ходатайство, запланировано на 6 сентября.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +622

      Ганнибал Лектор 11 минут назад

      Удачи парням на суде! Скрестив пальцы ждем справедливости!

      2
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      Рейтинг: +1666

      SarJr 12 минут назад

      ээээээ, как так, с чего бы??? это же опаснейшие для общества преступники, как их можно выпускать на свободу!!!! всей же страной делали так чтоб этого не произошло, а тут вдруг... ужасно!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -11803

      пьяныйхоровод 27 минут назад

      Про Пака ничего не слыхать ? Может ему тоже на казённых харчах здоровье поправить пора ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +449

      dimag 27 минут назад

      У них футбол это хлеб,и не их вина что он нынче такой дорогой.Они себя давно всем обеспечили.А где будут играть , не в ЦСКА это точно, может Валера-верим к себе возьмет, как футболисты они хорошие.

      0
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      Рейтинг: -11803

      пьяныйхоровод > dimag 24 минуты назад

      Президет Урала сказал что Мамаю у них будут рады .

      0
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      Рейтинг: +449

      dimag > пьяныйхоровод 19 минут назад

      Мне кажется, что в Рубине всем сейчас рады , а потом за 50 тыс.рублей продадут.И ферплей соблюдут и от налогов уйдут.

      0
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      Рейтинг: +911

      Genz 33 минуты назад

      6 сентября суд примет решение освободить парней. Они успеют заключить контракты с зенитом и к октябрю уже выйти на поле в играх РПЛ

      0
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      Рейтинг: +7937

      KLIM777 > Genz 29 минут назад

      попроси мать, чтобы вызвала тебе скорую, у тебя мигрень началась

      -1
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      Рейтинг: +14151

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Очередная серия мыльного сериала.

      0
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      Рейтинг: +2894

      paracetamol 53 минуты назад

      Зенит неплохо усилится.

      1
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      Рейтинг: +125

      Давид59 55 минут назад

      Ту же самую новость на Sports.ru написали так: "...экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получат положительные характеристики..."
      Они уже Кокошу из Зенита выкинули!!!

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      Рейтинг: +2894

      paracetamol > Давид59 53 минуты назад

      С чего ты взял?

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      Рейтинг: +125

      Давид59 > paracetamol 49 минут назад

      Это не я. Это Sports.ru

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      Рейтинг: +6997

      Skull_Boy > Давид59 48 минут назад

      С ним наоборот контракт продлил, потому что только в Питере сидят в руководстве обсосы, если уже на Газпром канале работают Быстров, Керж и Чипсоед

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      Рейтинг: +125

      Давид59 > Skull_Boy 46 минут назад

      Так и я про то. Sports лажу пишет

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      Рейтинг: +901

      Стаz 56 минут назад

      Пора выпускать и заканчивать эту порку

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