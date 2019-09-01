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    Le Parisien: «ПСЖ» работает над улучшением репутации Неймара среди фанатов

    Руководство «ПСЖ» решило провести разъяснительные беседы с лидерами фанатских группировок команды касательно ситуации с нападающим Неймаром.

    Как сообщает Le Parisien, руководители парижского клуба встречались с болельщиками, чтобы попросить их не оскорблять бразильца, испортившего свою репутацию несколькими скандальными заявлениями.

    В итоге стороны пришли к компромиссу, согласно которому отношение к футболисту будет нейтральным, а далее форвард должен доказать преданность команде своими действиями на поле.

    • Неймар хотел покинуть «ПСЖ» этим летом.
    • Велись переговоры о переходе игрока в «Барселону» или «Реал», но клубам не удалось договориться.
    • Контракт бразильца с парижанами рассчитан еще на три сезона.

    Источник: Le Parisien

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борат 20 минут назад

      не удивлюсь, если президент псж профинансирует фанатам баннер в поддержку неймара)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      SarJr 26 минут назад

      Проститутки бывшими не бывают. Смиритесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5726

      mihail200606 43 минуты назад

      Да поздно уже...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3079

      momwig_ 1 час назад

      Наряжают в костюм котенка, водят по улицам и показывают всем какой он милый?

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