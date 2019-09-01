Le Parisien: «ПСЖ» работает над улучшением репутации Неймара среди фанатов

не удивлюсь, если президент псж профинансирует фанатам баннер в поддержку неймара)))
Руководство «ПСЖ» решило провести разъяснительные беседы с лидерами фанатских группировок команды касательно ситуации с нападающим Неймаром.
Как сообщает Le Parisien, руководители парижского клуба встречались с болельщиками, чтобы попросить их не оскорблять бразильца, испортившего свою репутацию несколькими скандальными заявлениями.
В итоге стороны пришли к компромиссу, согласно которому отношение к футболисту будет нейтральным, а далее форвард должен доказать преданность команде своими действиями на поле.
- Неймар хотел покинуть «ПСЖ» этим летом.
- Велись переговоры о переходе игрока в «Барселону» или «Реал», но клубам не удалось договориться.
- Контракт бразильца с парижанами рассчитан еще на три сезона.