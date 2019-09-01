Le Parisien: «ПСЖ» работает над улучшением репутации Неймара среди фанатов

Руководство «ПСЖ» решило провести разъяснительные беседы с лидерами фанатских группировок команды касательно ситуации с нападающим Неймаром.

Как сообщает Le Parisien, руководители парижского клуба встречались с болельщиками, чтобы попросить их не оскорблять бразильца, испортившего свою репутацию несколькими скандальными заявлениями.

В итоге стороны пришли к компромиссу, согласно которому отношение к футболисту будет нейтральным, а далее форвард должен доказать преданность команде своими действиями на поле.