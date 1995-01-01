Кононов: «Принимаю проигрыш от «Зенита» в первую очередь на себя»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

– «Спартак» много бьет по воротам, не всегда подготовлено. Это установка? Не кажется, что Шюррле слишком много берет на себя в последних матчах?

– Футбол состоит из голов, голы забиваются с ударов. «Зенит» садился низко, чтобы взломать такую оборону, можно играть фланговыми передачами, средними и короткими, это один из приемов. Второй – удары из-за штрафной. Мы этим пользуемся, отрабатываем. С «Крыльями» было 28 ударов, 9 в створ, но там же есть вратарь. Если бы били мало, вопрос был бы другим. Так что осталось реализовать те задумки и удары, которые есть. Возможно, я повторяюсь. Когда-нибудь это закончится, команда перестраивается, много молодых игроков, сейчас подъехал еще один. С учетом Крала будем думать над схемой.

Мирзов только начал набирать форму, но ему нанесли жесткую травму. Он в гипсе, повреждение связок и кости. Жаль, что эти травмы подкашивают наших игроков. Почему-то набросились рьяно на Мирзова. В «Спартак» войти непросто, под результат, под давлением. Он с характером, боец. Даже с учетом того, что он не тренировался и болел, отдал две голевые, был опасен, набрал какую-то форму. Желаю ему быстрейшего выздоровления.

– Не было желания выпустить Понсе раньше 64-й минуты?

– Есть нюансы с тем, что несколько игроков выпали по болезни. Нас посетил вирус, многие выходили с температурой. Это тоже сказалось. Было желание изменить ход встречи, как получилось, так получилось. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Любой тренер копается, вот здесь может стоило сделать замену ранее, вот здесь изменить рисунок игры. Я принимаю этот проигрыш в первую очередь на себя.