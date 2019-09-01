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    Шюррле: «Сегодня была прекрасная игра. Горд командой»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом». Московская команда проиграла на своем поле со счетом 0:1.

    «Мы не провалились – сегодня была прекрасная игра, последняя игра длинного периода. Проиграли из-за небольших обстоятельств.

    Перерыв на сборные – хороший период, чтобы восстановиться, собраться с силами. Это важная пауза. Был сложный месяц, все ребята выложились на 100%. Горд своей командой. Тренеру в этот период было сложно.

    Я всегда уверен в себе — если не пытаться, то голов не будет. Что касается штрафных, то в первом случае немного не хватило, во втором — да, улетело выше.

    Футбол — это не про логику. У «Зенита» был хороший момент, хороший удар. Но считаю, что мы играли лучше. Вылет из Лиги Европы должен помочь хорошо выступать в чемпионате России», – сказал Шюррле.

    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2019 23:24
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6425

      ivanthebest 16 минут назад

      Бывают и такие матчи. Зина сейчас в формации чем-то напоминает бекиивский Рубин, когда жёстко сушат игру, темп очень низкий, вяжущий... В таком формате и сам клуб г..вно-игру показывает и даже таким командам как Барса играть не даёт. Спартак конечно и близко не Барса, но всё же.

      0
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      Рейтинг: +3545

      APchelov 20 минут назад

      Похоже, для Шюррле РПЛ это дворовый футбол. Погоняли мячик, и по домам )

      0
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      Рейтинг: +193

      S.K.V. 24 минуты назад

      Да и в правду- есть чем гордиться.

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      Рейтинг: +15

      NEONFOL 25 минут назад

      успокоил сам себя))))

      0
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      Рейтинг: +2863

      paracetamol 1 час назад

      Чего он там у себя хорошего увидел? Я его на поле как-то совсем редко замечал.

      1
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      Рейтинг: +263

      Правдоруб100 1 час назад

      Шюрле идиот что ли?! Игры НЕТ НАПРОЧЬ!!!! НИ-КА-КОЙ!!!! Ужасная команда, ужасные игроки!!!! НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ!!! ПАЦАНВА!!!!

      0
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      Рейтинг: +893

      Smekaev > Правдоруб100 1 час назад

      Ну ты в футболе лучше чемпиона мира разбираешься, конечно! Просто бывают игры, когда все получается, а бывают, когда 100% моменты не залетают. А играли хорошо - просто статистику посмотри матча. Но, конечно, хотелось бы лучше.

      3
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      Рейтинг: +1113

      CSKA471 > Smekaev 1 час назад

      Да ладно, все полуфарикаты такие, у них победа-все герои, проигрыш-все га..ндоны, они после чемпионского сезона Реброва без приправы съели

      0
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      Рейтинг: +2843

      САДЫЧОК 1 час назад

      Шюрле -да нечем гордиться , кроме болельщиков ! Да и сам ты сыграл не важно сегодня !

      0
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      Рейтинг: +3777

      Lester84 1 час назад

      А вот Шюррле сегодня провалил матч полностью. Толи игра не пошла, толи игроки Зенита его сегодня схавали.

      2
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      Рейтинг: +3989

      ivany4 1 час назад

      Надо Шюррле подарить видеоподборки лучших матчей Спартака.))

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