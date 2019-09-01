Шюррле: «Сегодня была прекрасная игра. Горд командой»

Бывают и такие матчи. Зина сейчас в формации чем-то напоминает бекиивский Рубин, когда жёстко сушат игру, темп очень низкий, вяжущий... В таком формате и сам клуб г..вно-игру показывает и даже таким командам как Барса играть не даёт. Спартак конечно и близко не Барса, но всё же.
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом». Московская команда проиграла на своем поле со счетом 0:1.
«Мы не провалились – сегодня была прекрасная игра, последняя игра длинного периода. Проиграли из-за небольших обстоятельств.
Перерыв на сборные – хороший период, чтобы восстановиться, собраться с силами. Это важная пауза. Был сложный месяц, все ребята выложились на 100%. Горд своей командой. Тренеру в этот период было сложно.
Я всегда уверен в себе — если не пытаться, то голов не будет. Что касается штрафных, то в первом случае немного не хватило, во втором — да, улетело выше.
Футбол — это не про логику. У «Зенита» был хороший момент, хороший удар. Но считаю, что мы играли лучше. Вылет из Лиги Европы должен помочь хорошо выступать в чемпионате России», – сказал Шюррле.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.