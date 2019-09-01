Шюррле: «Сегодня была прекрасная игра. Горд командой»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом». Московская команда проиграла на своем поле со счетом 0:1.

«Мы не провалились – сегодня была прекрасная игра, последняя игра длинного периода. Проиграли из-за небольших обстоятельств.

Перерыв на сборные – хороший период, чтобы восстановиться, собраться с силами. Это важная пауза. Был сложный месяц, все ребята выложились на 100%. Горд своей командой. Тренеру в этот период было сложно.

Я всегда уверен в себе — если не пытаться, то голов не будет. Что касается штрафных, то в первом случае немного не хватило, во втором — да, улетело выше.

Футбол — это не про логику. У «Зенита» был хороший момент, хороший удар. Но считаю, что мы играли лучше. Вылет из Лиги Европы должен помочь хорошо выступать в чемпионате России», – сказал Шюррле.