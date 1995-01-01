«Зенит» впервые победил «Спартак» на «Открытие Арене»

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России – 1:0.

Эта победа стала первой для петербургской команды на стадионе «Открытие Арена».

«Зенит» впервые выиграл у красно-белых в Москве за последние семь лет. С 2012 года «Спартак» в шести матчах одержал три победы, еще три игры завершились вничью.