«Зенит» впервые победил «Спартак» на «Открытие Арене» и правильно сделал! Там их все дрючат.
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России – 1:0.
Эта победа стала первой для петербургской команды на стадионе «Открытие Арена».
«Зенит» впервые выиграл у красно-белых в Москве за последние семь лет. С 2012 года «Спартак» в шести матчах одержал три победы, еще три игры завершились вничью.
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.