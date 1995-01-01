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    «Зенит» впервые победил «Спартак» на «Открытие Арене»

    «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России – 1:0.

    Эта победа стала первой для петербургской команды на стадионе «Открытие Арена».

    «Зенит» впервые выиграл у красно-белых в Москве за последние семь лет. С 2012 года «Спартак» в шести матчах одержал три победы, еще три игры завершились вничью.

    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестое место.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:38
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2836

      paracetamol 19 минут назад

      «Зенит» впервые победил «Спартак» на «Открытие Арене» и правильно сделал! Там их все дрючат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2982

      BarStep 36 минут назад

      Так его только построили в прозаплошном году!?

      1
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