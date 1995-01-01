Дзюба: «В прошлом году «Спартак» два раза от нас отскочил, а в этом нет»

Да Дзюбе вечно тяжело двигаться. Ходит пешком всегда, только массой давит щуплых и все, как играют в еврокубках и сборной, так вечно орёт и удивляется, что судьи свистят нарушения с его стороны в единоборствах. А так дичь конечно на это смотреть, ни техники, ни выдумки, ни футбольного интеллекта. Чрезмерно прямолинейный игрок, смотреть на такую игру стремно. А самое отвратное, что Артём ещё и чрезмерно пафосный и наглый, но народ у нас простоватый в целом, потому и кузьмичи готовы целовать его в багажник, считая его чем-то вроде полубога местного.
А по матчу, то мне, как стороннему наблюдатели, было очень скучно смотреть на такой дерьмовый футбол. Кони с мясом, ростов с локо, вот там в первом случае страсть и азарт были, во втором моменты и футбол. Здесь же балду пинали дружно, словно товорняк играли
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ. Петербуржцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.
«Чего не хватило, чтобы вновь забить «Спартаку»? Не знаю. Может, где-то эмоции захлестывали, а где-то усталость сказывалась. Что-то тяжело было сегодня, все тяжело двигались, и поле какое-то песочное, непонятное. Но главное — это то, что мы выиграли и набрали три очка в матче с принципиальным соперником.
В концовке мы немного отошли назад, чтобы закрыть зоны. Но я бы не сказал, что «Спартак» нас прижал. Да, они владели мячом, подходили к нашей штрафной, но ни одного момента не было. Ну и сами, в принципе, создавали моменты.
Нет смысла рассуждать о том, как бы команда восприняла поражение. Мы выиграли. Мы знали, что выиграем. В прошлом году «Спартак» два раза от нас отскочил, а в этом нет. Вот и все», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».
- «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом».