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    Дзюба: «В прошлом году «Спартак» два раза от нас отскочил, а в этом нет»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ. Петербуржцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.

    «Чего не хватило, чтобы вновь забить «Спартаку»? Не знаю. Может, где-то эмоции захлестывали, а где-то усталость сказывалась. Что-то тяжело было сегодня, все тяжело двигались, и поле какое-то песочное, непонятное. Но главное — это то, что мы выиграли и набрали три очка в матче с принципиальным соперником.

    В концовке мы немного отошли назад, чтобы закрыть зоны. Но я бы не сказал, что «Спартак» нас прижал. Да, они владели мячом, подходили к нашей штрафной, но ни одного момента не было. Ну и сами, в принципе, создавали моменты.

    Нет смысла рассуждать о том, как бы команда восприняла поражение. Мы выиграли. Мы знали, что выиграем. В прошлом году «Спартак» два раза от нас отскочил, а в этом нет. Вот и все», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0 и теперь делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Ростовом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии26
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      Рейтинг: +252

      mirspirs 40 минут назад

      Да Дзюбе вечно тяжело двигаться. Ходит пешком всегда, только массой давит щуплых и все, как играют в еврокубках и сборной, так вечно орёт и удивляется, что судьи свистят нарушения с его стороны в единоборствах. А так дичь конечно на это смотреть, ни техники, ни выдумки, ни футбольного интеллекта. Чрезмерно прямолинейный игрок, смотреть на такую игру стремно. А самое отвратное, что Артём ещё и чрезмерно пафосный и наглый, но народ у нас простоватый в целом, потому и кузьмичи готовы целовать его в багажник, считая его чем-то вроде полубога местного.

      А по матчу, то мне, как стороннему наблюдатели, было очень скучно смотреть на такой дерьмовый футбол. Кони с мясом, ростов с локо, вот там в первом случае страсть и азарт были, во втором моменты и футбол. Здесь же балду пинали дружно, словно товорняк играли

      1
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      Рейтинг: +8382

      Диктор 43 минуты назад

      Иуда что там глаголет ?

      -2
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      Рейтинг: +17667

      Боцман59rus 49 минут назад

      Петросян пля деревянный, жаль Жиго не зло памятный, не отоварил тебя, чтобы пиз9ел поменьше..

      5
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      Рейтинг: +6675

      Вомбат 1 час назад

      Какая усталость, Дзюба? У вас, у зенитовцев? Это вы в четверг играли тяжелейший еврокубковый матч?

      2
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      Рейтинг: +343

      Filllllll 1 час назад

      А я первый раз за долгое время видел, как Спартак рвал бомжей. Не случайные голы в контратаке, а реально владели преимуществом. Ну не повезло и гол отменили, но игра была. А у нас уже половина болельщиков против команды болеет, быть может, если бы все поддерживали и не было этой борьбы против своих, мы бы и выиграли

      1
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      Рейтинг: +22

      Nariman27 1 час назад

      "в концовке отошли назад"))) юморист п.л.я.т.ь весь второй тайм бомжовский автобус стоял. Спартак в атаке ноль, вообщем и Спартаку и Зениту срочно нужны тренеры, а не два ........

      3
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      Рейтинг: +3377

      порт 1 час назад

      Сегодня Дзюба был вредителем. Плохо боролся, плохо отдавал пас, плохо бил по воротам.

      3
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      Рейтинг: +66

      KESHAL2 > порт 49 минут назад

      он сосал у в сех

      -2
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      Рейтинг: +14

      NEONFOL 1 час назад

      Артёмка, от тебя как от штанги мячик всегда отскакивал, не пори фигню)))))

      2
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      Рейтинг: -8651

      Январь 59 1 час назад

      Было бы чем хвастать. Один удар Жиркова и всё? Ни игры ни понятия. Такое впечатление , что собрали кучу легкоатлетов-стайеров, и первый раз им мяч дали.

      4
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      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e > Январь 59 1 час назад

      Думаю многие ждали от игры большего..Но Европейские команды настоятельно указывают нашим на их уровень игры(

      1
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      Рейтинг: +3249

      anatolich72 1 час назад

      ИУДА!!!!!!!!!!!!!!!

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