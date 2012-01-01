«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма благодаря мячу Жиркова, Мешков отменил гол Бакаева

Завершился первый тайм центрального матча 8-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Гости ведут со счетом 1:0. Гол дальним ударом на 41-й минуте забил защитник Юрий Жирков. Этот мяч стал первым для 36-летнего россиянина с августа 2017 года.

Незадолго до этого главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил гол Зелимхана Бакаева, воспользовавшись VAR. Игрок красно-белых сыграл рукой.