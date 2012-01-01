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    «Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма благодаря мячу Жиркова, Мешков отменил гол Бакаева

    Завершился первый тайм центрального матча 8-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

    Гости ведут со счетом 1:0. Гол дальним ударом на 41-й минуте забил защитник Юрий Жирков. Этот мяч стал первым для 36-летнего россиянина с августа 2017 года.

    Незадолго до этого главный арбитр встречи Виталий Мешков отменил гол Зелимхана Бакаева, воспользовавшись VAR. Игрок красно-белых сыграл рукой.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии47
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      Рейтинг: -15

      Каменный стояк 7 минут назад

      «Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма благодаря голу судьи Мешкова.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10811

      sssrspartak > Каменный стояк 5 минут назад

      я не знаю!мяч то в руку попал ,а не сам бакаев играл рукой!!да что тут еще скажешь?а сами то какого х больше не забивают?

      0
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      Рейтинг: +396

      dimag > Каменный стояк 19 секунд назад

      Это не игра рукой на желтую карточку, это просто мяч попал в руку , по правилам назначается штрафной в пользу соперника.

      0
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      Рейтинг: +4869

      Старикан 13 минут назад

      По ходу и Зобнина пора выгонять...

      0
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      Рейтинг: +396

      dimag 14 минут назад

      Побили бы Луневу, он дырявый, а то даже не бьют свинорылые по воротам

      0
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      Рейтинг: +10

      Шюрле 25 минут назад

      Похож на шюрле?

      0
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      Рейтинг: +1077

      ALEX ML > Шюрле 24 минуты назад

      Чё то есть

      0
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      Рейтинг: +7261

      alex1951 30 минут назад

      Красивый зажигательный футболчик,глаз не нарадуется,спасибо вам,кудесники мяча.....

      0
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      Рейтинг: +339

      Иван Петров 1986 34 минуты назад

      Игроков новых взяли, теперь бы еще тренера нового. Тогда еще может быть Спартак заиграет.

      2
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      Рейтинг: +20544

      gol_kak_sokol 35 минут назад

      Мямля должен заменить Гулиева, если не хотим остаться вдесятером.

      1
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      Рейтинг: +17409

      VVM1964 > gol_kak_sokol 33 минуты назад

      Уже Краля купили - надеюсь не долго осталось ждать , а сегодня думаю его тоже заменят , думаю или Понсе или Умяров .

      2
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      Рейтинг: +7913

      KLIM777 35 минут назад

      Ждал высокий темп игры, а они решили пешком ходить по полю бивни епт.

      Все равно победа нужна. болельщики Спартака тоже поддерживать Зенит, ведь они жаждят чтобы уволили пассивного трненеришку

      0
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      Рейтинг: +2972

      BarStep 36 минут назад

      Если это продолжится и во втором тайме - тогда эта игра претендент номер один в номинации: самый медленный и невразумительный матч тура.. А Семак по прежнему лидер как самый оптимистичный тренер лиги..

      0
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      Рейтинг: +14

      ZENIT***** 36 минут назад

      Да, чтот нет(ну нееету) нерва,,, невра. Ну в перейди ещё 45 минут.

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