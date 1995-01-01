«Сегодня мы на стиле». Игроки «Спартака» приедут на матч с «Зенитом» в пиджаках

Футболисты «Спартака» приедут на матч восьмого тура РПЛ против «Зенита» в фирменных костюмах. Фотосессия по случаю сотрудничества с новым партнером уже состоялась.

«Сегодня мы на стиле. Команда приедет на игру в костюмах от нашего партнера. Футболисты уже примерили костюмы во время фотосессии», – сообщила пресс-служба «Спартака».