«Сегодня мы на стиле». Игроки «Спартака» приедут на матч с «Зенитом» в пиджаках

что такое "на стиле",откуда они взяли этот детский жаргон?))
Футболисты «Спартака» приедут на матч восьмого тура РПЛ против «Зенита» в фирменных костюмах. Фотосессия по случаю сотрудничества с новым партнером уже состоялась.
«Сегодня мы на стиле. Команда приедет на игру в костюмах от нашего партнера. Футболисты уже примерили костюмы во время фотосессии», – сообщила пресс-служба «Спартака».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
- Последние два очных матчах команд завершились вничью.
- «Зенит» идет выше «Спартака» в таблице лишь засчет дополнительных показателей.