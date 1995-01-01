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    «Сегодня мы на стиле». Игроки «Спартака» приедут на матч с «Зенитом» в пиджаках

    Футболисты «Спартака» приедут на матч восьмого тура РПЛ против «Зенита» в фирменных костюмах. Фотосессия по случаю сотрудничества с новым партнером уже состоялась.

    «Сегодня мы на стиле. Команда приедет на игру в костюмах от нашего партнера. Футболисты уже примерили костюмы во время фотосессии», – сообщила пресс-служба «Спартака».

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
    • Последние два очных матчах команд завершились вничью.
    • «Зенит» идет выше «Спартака» в таблице лишь засчет дополнительных показателей.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4037

      3a zenit 10 секунд назад

      что такое "на стиле",откуда они взяли этот детский жаргон?))

      0
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      Рейтинг: +81

      Мудакам 4 минуты назад

      Охренеть! Не выиграть, так повыёживаться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8380

      Диктор 16 минут назад

      Да хоть в ватниках приедьте -только не подведите.Мы от вас ждем только победы.

      0
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      Рейтинг: +4795

      Агасфер 35 минут назад

      Что такое "Мы на стиле"??? Чья мова,"народные"???

      0
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      Рейтинг: -254

      Sanek85 35 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свиные и бомжатские твари!!!

      -7
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      Рейтинг: -254

      Sanek85 36 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сегодня вы будете на х....ю!!!

      -6
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      Рейтинг: +2759

      RotBerg 38 минут назад

      Пиджаки) по составу всем нужны красные мокасины)))

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