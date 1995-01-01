«Спартак» сыграет с «Зенитом» в красных майках, гости выйдут в лазурной форме

ну сказали бы что зенит выйдет в голубом, это как раз подходит для них!
Состоялось предматчевое совещание перед встречей восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Команды определились с игровой формой.
Москвичи сыграют в красных майках, а их вратарь – в темной. «Зенит» выбрал на встречу лазурный комплект, голкипер выступит в бирюзовом.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
- «Зенит» последний раз побеждал «Спартак» в Москве в 2012 году.
- Последние два очных матчах команд завершились вничью.