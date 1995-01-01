«Спартак» сыграет с «Зенитом» в красных майках, гости выйдут в лазурной форме

Состоялось предматчевое совещание перед встречей восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Команды определились с игровой формой.

Москвичи сыграют в красных майках, а их вратарь – в темной. «Зенит» выбрал на встречу лазурный комплект, голкипер выступит в бирюзовом.