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    «Спартак» сыграет с «Зенитом» в красных майках, гости выйдут в лазурной форме

    Состоялось предматчевое совещание перед встречей восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Команды определились с игровой формой.

    Москвичи сыграют в красных майках, а их вратарь – в темной. «Зенит» выбрал на встречу лазурный комплект, голкипер выступит в бирюзовом.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене». Начало – в 19:00 по Москве.
    • «Зенит» последний раз побеждал «Спартак» в Москве в 2012 году.
    • Последние два очных матчах команд завершились вничью.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1406

      Фанат Рубина 59 минут назад

      ну сказали бы что зенит выйдет в голубом, это как раз подходит для них!

      0
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      Рейтинг: +911

      russkiisergei 1 час назад

      ДА, не лазурные они, а, ГОЛУБЫЕ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +707

      DMитрий 2 часа назад

      Вот это ДА! Главное чтобы действительно в майках вышли, в таких как в советские времена мужики ходили, хлопковые с лямками такие.

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