Фанаты проводили «Зенит» на матч со «Спартаком» файерами и баннером «Вперед Зенит, дави свиней»

«Зенит» отправился в Москву на матч восьмого тура РПЛ против «Спартака». Болельщики проводили команду из Санкт-Петербурга.

Фанаты использовали пиротехнику, а также растянули баннер следующего содержания: «Вперед Зенит, дави свиней». Матч состоится завтра, 1 сентября.