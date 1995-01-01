Сейчас играю в Wolfenstein Youngblood , там девченки все время кричат - dir of pigs!
«Зенит» отправился в Москву на матч восьмого тура РПЛ против «Спартака». Болельщики проводили команду из Санкт-Петербурга.
Фанаты использовали пиротехнику, а также растянули баннер следующего содержания: «Вперед Зенит, дави свиней». Матч состоится завтра, 1 сентября.
- Обе команды лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют сейчас в РПЛ.
- «Зенит» последний раз побеждал «Спартак» в Москве в 2012 году.
- Последние два очных матчах команд завершились вничью.