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    Фанаты проводили «Зенит» на матч со «Спартаком» файерами и баннером «Вперед Зенит, дави свиней»

    «Зенит» отправился в Москву на матч восьмого тура РПЛ против «Спартака». Болельщики проводили команду из Санкт-Петербурга.

    Фанаты использовали пиротехнику, а также растянули баннер следующего содержания: «Вперед Зенит, дави свиней». Матч состоится завтра, 1 сентября.

    • Обе команды лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют сейчас в РПЛ.
    • «Зенит» последний раз побеждал «Спартак» в Москве в 2012 году.
    • Последние два очных матчах команд завершились вничью.

    Источник: Твиттер Дмитрия Зеленова

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +361

      dimag 25 минут назад

      Сейчас играю в Wolfenstein Youngblood , там девченки все время кричат - dir of pigs!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +677

      GSmall 42 минуты назад

      Ослы.Они такие же граждане страны как и вы.Зачем пачкать своих.На ЛЧ силы припасите

      0
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      ...
      Рейтинг: +1827

      ухоженный крокодил > GSmall 34 минуты назад

      Слышь пацан, ты 1996 г.р., припоси силы, лечь под барана.
      =)))
      Мы разберемся!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2960

      BarStep > GSmall 25 минут назад

      Ну ты и перл выдал.. Так и не понял тебя, кто всё таки, ослы или свиньи, по твоей версии граждане страны?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      Дедуктор 44 минуты назад

      Глупый лозунг. Чего там давить то? Брага уже всё раздавила.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1827

      ухоженный крокодил > Дедуктор 31 минуту назад

      Это вас раздавили и х.у.ем по губам провели,а вы и не заметили.
      И подумали, что так надо.
      Дэбилы =)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1827

      ухоженный крокодил 46 минут назад

      Надо было с плетками!!!
      Хочу завтра стебать болел Спартака.
      =))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5707

      mihail200606 48 минут назад

      Ну культурный такой лозунг.. Че такого то))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14072

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это чистое свинство, голый дебилизм. Представляю, как неприятно было это читать футболистам из окна автобуса.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4768

      Агасфер > DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Да ладно,что им такие мелочи после выступления Шнура на подаренном им стадионе! Утверждают,что весь клуб(а не только команда) по спецпропускам присутствовала на этом знаменательном камлании.

      -1
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      Рейтинг: +5836

      piligrim1986 1 час назад

      вперед Спартак, дави бомжей!

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      Рейтинг: +4768

      Агасфер > piligrim1986 56 минут назад

      Можно ничейку,примерно этак 5-5! Но и победа ваша не будет для меня огорчительной.Вперёд,боевые кабаны!!!

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      Рейтинг: +1771

      zritelx > piligrim1986 52 минуты назад

      А Питер , как наследник Ленинграда считает себя высококультурным городом и его жителей само собой , не стыдно ли им, цены на газ падают, задумайтесь.

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