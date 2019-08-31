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    Тиль: «Знаю, что «Зенит» из Санкт-Петербурга, что у него богатый газовый спонсор. Еще знаю Дзюбу»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

    — «Спартак» одержал две подряд эмоциональных победы в чемпионате — над ЦСКА и в Самаре. Обстановка в команде после этого стала лучше?

    — Конечно, успех всегда помогает настрою. Атмосфера в дерби с ЦСКА была невероятной. Я никогда в подобных матчах не участвовал. Даже на играх «Фейеноорда» с «Аяксом» не так жарко. Наверное, дело в голландских людях, которые сами по себе довольно спокойные.

    — Впереди матч с «Зенитом» — не менее принципиальным соперником. Что знаете об этой команде?

    — Знаю, что «Зенит» из Санкт-Петербурга, что у него богатый газовый спонсор. Еще знаю нападающего — Дзюбу. В курсе, что «Зенит» купил у «Барселоны» Малкома. А, еще видел, что в прошлом туре команда неожиданно проиграла.

    — Три года назад вы приезжали в Петербург в составе АЗ.

    — Да, мы тогда проиграли. Я остался в запасе, меня только-только начинали привлекать к первой команде.

    — Причем проиграли 0:5.

    — Серьезно? Даже не запомнил счет. Это же был групповой турнир, и главную задачу мы в итоге выполнили — вышли в плей-офф. А дома мы у «Зенита» выиграли — 3:2. Так что в этом смысле чувства мести не испытываю. Зато есть желание помочь победить своей новой команде. Встреча предстоит очень сложная и жаркая.

    • Тиль перешел в «Спартак» этим летом из «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
    • Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 1 сентября. Начало – в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 06:40
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2969

      BarStep 1 час назад

      Теперь мы тоже знаем, что есть такой футболист Тиль, что ты из Нидерландов, что в вашей стране есть такой городишко как Алкмаар и что тебя Спамовские боссы купили за 18 лямов при рыночной стоимости в 6..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10430

      Garrincha58 1 час назад

      а нефть значит бедный спонсор

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +812

      Freyd > Garrincha58 44 минуты назад

      чутка бедней газпрома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4786

      Агасфер 1 час назад

      Нефть 2-0 Газ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2969

      BarStep > Агасфер 1 час назад

      0-3

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8618

      vka1970 1 час назад

      Удачи нашим сегодня.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2594

      Рубинище 2 часа назад

      0-5 не помнит а 3-2 запомнил.

      3
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      Рейтинг: +2969

      BarStep > Рубинище 1 час назад

      ))) +

      0
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      Рейтинг: +812

      Freyd > Рубинище 43 минуты назад

      Не суди строго,спартачи тоже не хотят помнить 1-5

      0
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      Рейтинг: +1113

      Борат > Freyd 36 минут назад

      Да в СПб было и 5-0 и 5-1 и 5-2. Пора бы уже и в Москве загрузить пятюню поросям!

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