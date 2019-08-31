Тиль: «Знаю, что «Зенит» из Санкт-Петербурга, что у него богатый газовый спонсор. Еще знаю Дзюбу»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

— «Спартак» одержал две подряд эмоциональных победы в чемпионате — над ЦСКА и в Самаре. Обстановка в команде после этого стала лучше?

— Конечно, успех всегда помогает настрою. Атмосфера в дерби с ЦСКА была невероятной. Я никогда в подобных матчах не участвовал. Даже на играх «Фейеноорда» с «Аяксом» не так жарко. Наверное, дело в голландских людях, которые сами по себе довольно спокойные.

— Впереди матч с «Зенитом» — не менее принципиальным соперником. Что знаете об этой команде?

— Знаю, что «Зенит» из Санкт-Петербурга, что у него богатый газовый спонсор. Еще знаю нападающего — Дзюбу. В курсе, что «Зенит» купил у «Барселоны» Малкома. А, еще видел, что в прошлом туре команда неожиданно проиграла.

— Три года назад вы приезжали в Петербург в составе АЗ.

— Да, мы тогда проиграли. Я остался в запасе, меня только-только начинали привлекать к первой команде.

— Причем проиграли 0:5.

— Серьезно? Даже не запомнил счет. Это же был групповой турнир, и главную задачу мы в итоге выполнили — вышли в плей-офф. А дома мы у «Зенита» выиграли — 3:2. Так что в этом смысле чувства мести не испытываю. Зато есть желание помочь победить своей новой команде. Встреча предстоит очень сложная и жаркая.