Тиль: «Знаю, что «Зенит» из Санкт-Петербурга, что у него богатый газовый спонсор. Еще знаю Дзюбу»

Теперь мы тоже знаем, что есть такой футболист Тиль, что ты из Нидерландов, что в вашей стране есть такой городишко как Алкмаар и что тебя Спамовские боссы купили за 18 лямов при рыночной стоимости в 6..
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».
— «Спартак» одержал две подряд эмоциональных победы в чемпионате — над ЦСКА и в Самаре. Обстановка в команде после этого стала лучше?
— Конечно, успех всегда помогает настрою. Атмосфера в дерби с ЦСКА была невероятной. Я никогда в подобных матчах не участвовал. Даже на играх «Фейеноорда» с «Аяксом» не так жарко. Наверное, дело в голландских людях, которые сами по себе довольно спокойные.
— Впереди матч с «Зенитом» — не менее принципиальным соперником. Что знаете об этой команде?
— Знаю, что «Зенит» из Санкт-Петербурга, что у него богатый газовый спонсор. Еще знаю нападающего — Дзюбу. В курсе, что «Зенит» купил у «Барселоны» Малкома. А, еще видел, что в прошлом туре команда неожиданно проиграла.
— Три года назад вы приезжали в Петербург в составе АЗ.
— Да, мы тогда проиграли. Я остался в запасе, меня только-только начинали привлекать к первой команде.
— Причем проиграли 0:5.
— Серьезно? Даже не запомнил счет. Это же был групповой турнир, и главную задачу мы в итоге выполнили — вышли в плей-офф. А дома мы у «Зенита» выиграли — 3:2. Так что в этом смысле чувства мести не испытываю. Зато есть желание помочь победить своей новой команде. Встреча предстоит очень сложная и жаркая.
- Тиль перешел в «Спартак» этим летом из «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
- Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 1 сентября. Начало – в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.