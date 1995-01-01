ЦСКА разыграл новый комплект формы среди болельщиков

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ЦСКА устроил конкурс для болельщиков, главным призом которого стал комплект новой игровой формы на нынешний сезон.
Конкурс состоял из квеста. В 10 утра в социальных сетях московской команды была выложена карта с обозначением пяти районов. В каждом стоял по одному информатору.
Задача состояла в том, чтобы сделать селфи с каждым из информаторов, а также забрать буклет с вопросом про ЦСКА.
Победители конкурса поднялись на башню стадиона «ВЭБ-Арены», на которой достали домашний и гостевой комплект формы на текущий сезон.
- Первые 7 туров ЦСКА играл в прошлогоднем варианте формы от Umbro.
- Официального представления новой формы еще не было.
- ЦСКА второй год подряд начинает сезон в комплекте старого образца.