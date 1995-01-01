ЦСКА разыграл новый комплект формы среди болельщиков

ЦСКА устроил конкурс для болельщиков, главным призом которого стал комплект новой игровой формы на нынешний сезон.

Конкурс состоял из квеста. В 10 утра в социальных сетях московской команды была выложена карта с обозначением пяти районов. В каждом стоял по одному информатору.

Задача состояла в том, чтобы сделать селфи с каждым из информаторов, а также забрать буклет с вопросом про ЦСКА.

Победители конкурса поднялись на башню стадиона «ВЭБ-Арены», на которой достали домашний и гостевой комплект формы на текущий сезон.