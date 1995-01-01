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    ЦСКА разыграл новый комплект формы среди болельщиков

    ЦСКА устроил конкурс для болельщиков, главным призом которого стал комплект новой игровой формы на нынешний сезон.

    Конкурс состоял из квеста. В 10 утра в социальных сетях московской команды была выложена карта с обозначением пяти районов. В каждом стоял по одному информатору.

    Задача состояла в том, чтобы сделать селфи с каждым из информаторов, а также забрать буклет с вопросом про ЦСКА.

    Победители конкурса поднялись на башню стадиона «ВЭБ-Арены», на которой достали домашний и гостевой комплект формы на текущий сезон.

    • Первые 7 туров ЦСКА играл в прошлогоднем варианте формы от Umbro.
    • Официального представления новой формы еще не было.
    • ЦСКА второй год подряд начинает сезон в комплекте старого образца.

    Источник: Официальный инстаграм ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14068

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Креативно и полезно!

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      Рейтинг: +694

      Niko 42 минуты назад

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