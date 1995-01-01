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    Конов: «Зенит» попросит перенести матч 15-го тура РПЛ против ЦСКА

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил о намерениях «Зенита» изменить дату проведения матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «В ближайшее время «Зенит» попросит о переносе домашнего матча с ЦСКА, который в календаре стоит на 3 ноября (не покупайте пока билеты в Петербург!) в связи с тем, что на 5 ноября встал домашний матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».

    По информации из «Зенита» просьба будет сдвинуть игру на 1 ноября (пятница), так как график ЦСКА позволяет это сделать – 27 октября игра с «Динамо» и затем 7 ноября выезд в Венгрию. Проблем со стороны РФПЛ и ЦСКА не будет и перенос должны утвердить», – написал Конов в телеграм-канале.

    • По итогам семи туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.
    • ЦСКА располагается на шестой строчке.
    • Отставание московской команды от петербургской составляет одно очко.

    «Зенит» представил календарь матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 06:56
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +10413

      Garrincha58 11 минут назад

      Конова надо в президенты РФС он всё знает и про всех

      0
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      Рейтинг: +4749

      Агасфер 42 минуты назад

      Ну и ладно.А Гинер что сказал???

      0
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      ...
      Рейтинг: +698

      DMитрий > Агасфер 31 минуту назад

      А Гинер не разговаривает, только покупает :)
      (когда есть деньги)

      1
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      ...
      Рейтинг: +4749

      Агасфер > DMитрий 24 минуты назад

      Это понятно-у него нет трубы.Значит живёт по средствам,на честно наворованные,в отличие от клиентов естественных монополий.За это и уважаю.

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      Рейтинг: +9399

      vladimir-7 > DMитрий 6 минут назад

      Однако ты без понятий, значит тупой.

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      Рейтинг: +272

      Serega 68 2 часа назад

      Побед в матчах

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