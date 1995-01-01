Конов: «Зенит» попросит перенести матч 15-го тура РПЛ против ЦСКА

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил о намерениях «Зенита» изменить дату проведения матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА.

«В ближайшее время «Зенит» попросит о переносе домашнего матча с ЦСКА, который в календаре стоит на 3 ноября (не покупайте пока билеты в Петербург!) в связи с тем, что на 5 ноября встал домашний матч Лиги чемпионов против «Лейпцига».

По информации из «Зенита» просьба будет сдвинуть игру на 1 ноября (пятница), так как график ЦСКА позволяет это сделать – 27 октября игра с «Динамо» и затем 7 ноября выезд в Венгрию. Проблем со стороны РФПЛ и ЦСКА не будет и перенос должны утвердить», – написал Конов в телеграм-канале.

По итогам семи туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

ЦСКА располагается на шестой строчке.

Отставание московской команды от петербургской составляет одно очко.

«Зенит» представил календарь матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов