Sport.es: «Барселона» настаивает на включении своих игроков в сделку по Неймару

«Барселона» уведомила «ПСЖ», что не готова платить за нападающего Неймара требуемые 215 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы настаивают на включении в сделку своих игроков. В противном случае этим летом осуществить переход не получится.

При этом «Барса» намерена пытаться подписать Неймара до закрытия трансферного окна (2 сентября).