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    Sport.es: «Барселона» настаивает на включении своих игроков в сделку по Неймару

    «Барселона» уведомила «ПСЖ», что не готова платить за нападающего Неймара требуемые 215 миллионов евро, сообщает Sport.es.

    По информации источника, каталонцы настаивают на включении в сделку своих игроков. В противном случае этим летом осуществить переход не получится.

    При этом «Барса» намерена пытаться подписать Неймара до закрытия трансферного окна (2 сентября).

    • Бразилец перешел в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • До этого он на протяжении четырех сезонов выступал за «Барселону».
    • Контракт игрока с парижанами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6373

      ivanthebest 13 минут назад

      Есть варьянты, что Шейхи ********* вливать аху ллиарды в это бездарное предприятие, которое не может дальше 1/8 ЛЧ пройти. Вот и пытаются обналичить игроков за 3 дня до закрытия ТО. Хотя очевидно, что игроков на эти деньги они взять уже не успеют.

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