Sport.es: «Барселона» настаивает на включении своих игроков в сделку по Неймару

Есть варьянты, что Шейхи ********* вливать аху ллиарды в это бездарное предприятие, которое не может дальше 1/8 ЛЧ пройти. Вот и пытаются обналичить игроков за 3 дня до закрытия ТО. Хотя очевидно, что игроков на эти деньги они взять уже не успеют.
«Барселона» уведомила «ПСЖ», что не готова платить за нападающего Неймара требуемые 215 миллионов евро, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонцы настаивают на включении в сделку своих игроков. В противном случае этим летом осуществить переход не получится.
При этом «Барса» намерена пытаться подписать Неймара до закрытия трансферного окна (2 сентября).
- Бразилец перешел в «ПСЖ» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- До этого он на протяжении четырех сезонов выступал за «Барселону».
- Контракт игрока с парижанами рассчитан до 2022 года.