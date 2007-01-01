Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

    Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.

    Первая корзина:

    • «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (оба – Англия);
    • «Рома», «Лацио» (оба – Италия);
    • «Порту», «Спортинг» (оба – Португалия);
    • «Севилья» (Испания);
    • «Динамо» Киев (Украина);
    • «Бешикташ» (Турция);
    • «Базель» (Швейцария);
    • ЦСКА (Россия);
    • «Вольфсбург» (Германия).

    Вторая корзина:

    • «Боруссия» М, «Айнтрахт» ( оба – Германия);
    • «ПСВ» (Голландия);
    • «Краснодар» (Россия);
    • «Копенгаген» (Дания);
    • «Селтик» (Шотландия);
    • «Брага» (Португалия);
    • «Гент» (Бельгия);
    • «Янг Бойз» (Швейцария);
    • «Астана» (Казахстан);
    • «Лудогорец» (Болгария);
    • АПОЭЛ (Кипр).

    Третья корзина:

    • «Сент-Этьен», «Ренн» (оба – Франция);
    • «Фейеноорд», АЗ (оба – Голландия);
    • «Истанбул», «Трабзонспор» (оба – Турция);
    • «Карабах» (Азербайджан);
    • «Хетафе» (Испания);
    • «Мальме» (Швеция);
    • «Партизан» (Сербия);
    • «Стандард» (Бельгия);
    • «Русенборг» (Норвегия).

    Четвертая корзина:

    • «Вольфсберг», ЛАСК (оба – Австрия);
    • «Александрия» (Украина);
    • «Дюделанж» (Люксембург);
    • «Лугано» (Швейцария);
    • «Слован» (Словакия);
    • «Рейнджерс» (Шотландия);
    • «Гимараэш» (Португалия);
    • ЧФР (Румыния);
    • «Ференцварош» (Венгрия);
    • «Эспаньол» (Испания);
    • «Вулверхэмптон» (Англия).

    .

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:21
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4854

      BRO_football 26 минут назад

      А вот здесь угадать будет сложнее.
      ЦСКА, Брага, Ренн, Рейнджерс.
      Арсенал, Краснодар, Русенборг, Эспаньол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Mirak92 55 минут назад

      ЦСКА ЯнгБойз Стандарт Лугано
      Севилья Краснодар Мальме Эспаньол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1158

      CSKA №1 1 час назад

      ЦСКА вперед!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4715

      Агасфер 2 часа назад

      И тут нас ждёт очередное разочарование.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3336

      порт 2 часа назад

      Спартачи будут наблюдать на жребий из за угла.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1807

      Nerlinger > порт 1 час назад

      Идиоты !!!

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru