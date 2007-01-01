Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.

Первая корзина:

«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (оба – Англия);

«Рома», «Лацио» (оба – Италия);

«Порту», «Спортинг» (оба – Португалия);

«Севилья» (Испания);

«Динамо» Киев (Украина);

«Бешикташ» (Турция);

«Базель» (Швейцария);

ЦСКА (Россия);

«Вольфсбург» (Германия).

Вторая корзина:

«Боруссия» М, «Айнтрахт» ( оба – Германия);

«ПСВ» (Голландия);

«Краснодар» (Россия) ;

; «Копенгаген» (Дания);

«Селтик» (Шотландия);

«Брага» (Португалия);

«Гент» (Бельгия);

«Янг Бойз» (Швейцария);

«Астана» (Казахстан);

«Лудогорец» (Болгария);

АПОЭЛ (Кипр).

Третья корзина:

«Сент-Этьен», «Ренн» (оба – Франция);

«Фейеноорд», АЗ (оба – Голландия);

«Истанбул», «Трабзонспор» (оба – Турция);

«Карабах» (Азербайджан);

«Хетафе» (Испания);

«Мальме» (Швеция);

«Партизан» (Сербия);

«Стандард» (Бельгия);

«Русенборг» (Норвегия).

Четвертая корзина:

«Вольфсберг», ЛАСК (оба – Австрия);

«Александрия» (Украина);

«Дюделанж» (Люксембург);

«Лугано» (Швейцария);

«Слован» (Словакия);

«Рейнджерс» (Шотландия);

«Гимараэш» (Португалия);

ЧФР (Румыния);

«Ференцварош» (Венгрия);

«Эспаньол» (Испания);

«Вулверхэмптон» (Англия).

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