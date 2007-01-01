Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

А вот здесь угадать будет сложнее.
ЦСКА, Брага, Ренн, Рейнджерс.
Арсенал, Краснодар, Русенборг, Эспаньол.
Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.
Первая корзина:
- «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (оба – Англия);
- «Рома», «Лацио» (оба – Италия);
- «Порту», «Спортинг» (оба – Португалия);
- «Севилья» (Испания);
- «Динамо» Киев (Украина);
- «Бешикташ» (Турция);
- «Базель» (Швейцария);
- ЦСКА (Россия);
- «Вольфсбург» (Германия).
Вторая корзина:
- «Боруссия» М, «Айнтрахт» ( оба – Германия);
- «ПСВ» (Голландия);
- «Краснодар» (Россия);
- «Копенгаген» (Дания);
- «Селтик» (Шотландия);
- «Брага» (Португалия);
- «Гент» (Бельгия);
- «Янг Бойз» (Швейцария);
- «Астана» (Казахстан);
- «Лудогорец» (Болгария);
- АПОЭЛ (Кипр).
Третья корзина:
- «Сент-Этьен», «Ренн» (оба – Франция);
- «Фейеноорд», АЗ (оба – Голландия);
- «Истанбул», «Трабзонспор» (оба – Турция);
- «Карабах» (Азербайджан);
- «Хетафе» (Испания);
- «Мальме» (Швеция);
- «Партизан» (Сербия);
- «Стандард» (Бельгия);
- «Русенборг» (Норвегия).
Четвертая корзина:
- «Вольфсберг», ЛАСК (оба – Австрия);
- «Александрия» (Украина);
- «Дюделанж» (Люксембург);
- «Лугано» (Швейцария);
- «Слован» (Словакия);
- «Рейнджерс» (Шотландия);
- «Гимараэш» (Португалия);
- ЧФР (Румыния);
- «Ференцварош» (Венгрия);
- «Эспаньол» (Испания);
- «Вулверхэмптон» (Англия).
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